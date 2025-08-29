China pide a México ‘recapacitar’ sobre aranceles contra sus mercancías en Presupuesto 2026

Los nuevos aranceles de México a China aún no están claro y el plan podría modificarse, admitieron las fuentes. (Foto: Embajada de China en México)

El pasado miércoles, el gobierno mexicano informó que planea aumentar los aranceles a China como parte de su propuesta de Presupuesto 2026 que presentará en septiembre, ante esto, China pidió a la administración de Claudia Sheinbaum ‘recapacitar’ sobre este tema.

Claudia Sheinbaum analiza aumentar los aranceles a China con la intención de proteger a las empresas nacionales de las importaciones baratas y atender una demanda del presidente Donald Trump.

¿Qué respondió China a la posible imposición de aranceles de México?

La embajada de China en México compartió la declaración de Guo Jiakun, vocero de Relaciones Exteriores del país asiático, en donde destaca la relación comercial entre ambas naciones.

“México es el segundo socio comercial más importante de China en América Latina, y China es el tercer destino de exportación de México. Nuestra cooperación comercial y económica beneficia a ambas partes”, señaló.

Destacó que China siempre aboga por una globalización económica universalmente beneficiosa e inclusiva, y se opone al unilateralismo, el proteccionismo y las medidas discriminatorias y excluyentes en cualquier forma.

“China se opone firmemente a las medidas tomadas bajo coerción para restringir a China o socavar sus legítimos derechos e intereses bajo cualquier pretexto”, aseveró en la declaración compartida por la embajada.

El vocero de la cancillería china confió en que México “defenderá su independencia y gestionará adecuadamente los asuntos pertinentes”.

¿Qué productos chinos se verán afectados con los aranceles?

Los aumentos arancelarios, que se esperan para importaciones como automóviles, textiles y plásticos, buscan resguardar a los fabricantes locales de la competencia subsidiada china, de acuerdo con tres personas informadas sobre el tema que pidieron el anonimato al revelar detalles del plan.

Otros países asiáticos también enfrentarán mayores aranceles, según una de las fuentes que habló con Bloomberg.

Los nuevos aranceles de México a China aún no están claro y el plan podría modificarse, admitieron las fuentes. La propuesta de ingresos del gobierno de Claudia Sheinbaum está programada para enviarse al Congreso antes del 8 de septiembre.

Con información de Bloomberg