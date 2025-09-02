Se termina el feriado en EU y peso pierde ante el dólar: ¿En cuánto se cotiza?

Así se cotiza el peso ante el dólar en los mercados este martes 2 de septiembre.

El peso mexicano se deprecia ante el dólar durante este martes 2 de septiembre, al tiempo que se retoman las operaciones en Estados Unidos, tras el feriado por el Labor Day, lo que devuelve parte de su fortaleza al billete verde.

¿Cuánto se deprecia el peso ante el dólar HOY?

Datos de Bloomberg marcan que la depreciación del peso mexicano ante el dólar es de 0.35 por ciento, por lo que el tipo de cambio se ubica en las 18.71 unidades, 7 centavos más con respecto al cierre del lunes 1 de septiembre.

“El fortalecimiento del dólar es impulsado tras la reactivación de los mercados americanos, mientras que los operadores redirigen sus inversiones a activos de refugio, lo que se refleja en el retroceso del 91 por ciento de las divisas de economías emergentes”, destacó Janneth Quiroz, directora de análisis económico y cambiario en Monex.

¿En cuánto se vende el dólar en los bancos?

En ventanillas bancarias, el dólar ya se vende en un precio de 19.20 pesos cada uno, de acuerdo con los datos reportados por Banamex.

El índice dólar (dxy) que mide la fortaleza de la moneda estadounidense frente una cesta conformada por seis divisas principales sube 0.52 por ciento a los 98.27 puntos, mientras que el índice dólar de Bloomberg (bbdxy) suma 0.50 por ciento con mil 206.60 puntos.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.26 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 8.86 por ciento.

Entre las divisas más depreciadas están la libra esterlina con 1.22 por ciento; el shekel israelí con 1.04 por ciento; el yen japonés con 0.90 por ciento; la corona checa con 0.82 por ciento, y el dólar neozelandés con 0.78 por ciento.