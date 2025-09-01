Peso gana al dólar en día de ‘maratón’ del Informe de Gobierno-Protesta de la nueva Corte

Así se cotiza el peso mexicano frente al dólar en la primera sesión de septiembre. Este día está marcado por la toma de protesta de la Corte y el informe de Gobierno

La cotización del tipo de cambio muestra un panorama favorable para el peso en este lunes 1 de septiembre, día del Primer Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum y la toma de protesta de la nueva Suprema Corte de Justicia.

¿Cómo se comporta el peso mexicano frente al dólar HOY?

El tipo de cambio se ubica en las 18.62 unidades, lo que representa una apreciación de 0.18 por ciento del peso ante el dólar. La semana pasada, el dólar cerró en 18.66 pesos.

Esta tendencia se ha visto favorecida por el bajo volumen de operaciones debido al feriado del Día del Trabajo en Estados Unidos, donde los mercados permanecen cerrados.

¿Qué factores aprecian al peso este lunes?

La apreciación del peso no es solo una casualidad: Es el resultado de varios factores interrelacionados. Entre ellos se incluyen la decisión del Banco de México de mejorar sus previsiones económicas para 2025, proyectando un crecimiento de 0.6 por ciento.

Esta semana también influirá la atención de los inversionistas hacia los datos del mercado laboral estadounidense que se publicarán esta semana.

“A pesar de que el peso se aprecia esta mañana, es importante recordar que el peso tiende a depreciarse en septiembre, por lo que no pueden descartarse presiones al alza para el tipo de cambio", explicó Gabriela Siller, directora de análisis económico en Banco Base.

En los últimos 10 años, el peso mexicano se ha depreciado en promedio 0.86 por ciento en septiembre, agregó la especialista.

Precio del dólar en ventanillas: ¿Qué banco lo vende más barato?

Para aquellos que planean realizar transacciones de divisas, es fundamental conocer las cotizaciones ofrecidas por distintos bancos. Aquí están las tasas actuales de compra y venta del dólar en algunas instituciones:

Banamex : A la venta en 19.10 pesos.

: A la venta en 19.10 pesos. Banco Azteca : Se vende en 19.04 pesos.

: Se vende en 19.04 pesos. Banorte : A la venta en 19 pesos.

: A la venta en 19 pesos. BBVA: Se vende en 18.90 pesos.

El mercado de divisas ha mostrado una volatilidad en el tipo de cambio, impulsada por factores como la incertidumbre política y económica a nivel global.

Se proyecta que el peso mantenga su fortaleza en el corto plazo. Sin embargo, es importante estar atentos a las tensiones comerciales y a los cambios en la política monetaria estadounidense, que podrían afectar la cotización del peso frente al dólar, como algún cambio en los aranceles de Donald Trump.

¿Qué monedas se deprecian más HOY ante el dólar?

En el mercado de dinero, el rendimiento del Mbono a 10 años, en México, se coloca en una tasa de 8.86 por ciento, mientras que, en Estados Unidos, el rendimiento del bono a 10 años alcanza un nivel de 4.24 por ciento.

Entre las divisas más depreciadas están el shekel israelí con 0.53 por ciento; el won surcoreano con 0.25 por ciento, y el yen japonés con 0.10 por ciento.

Con información de Valeria López