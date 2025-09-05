Vende Banorte a Bineo a Clearscope Holdings

Grupo Financiero Banorte (Banorte) celebró un contrato para vender la totalidad de las acciones representativas del capital social de Bineo a Clearscope Holdings.

“Banorte informa al público inversionista que el día de hoy celebró, en su carácter de vendedor, un contrato de compraventa de acciones con Clearscope Holdings, una subsidiaria de Klar Holdings Limited, mediante el cual Clearscope, como comprador, acordó adquirir directa e indirectamente la totalidad de las acciones representativas del capital social de Banco Bineo”, señaló.

Agregó que la consumación de la operación se encuentra sujeta a diversas condiciones, incluyendo la obtención de autorizaciones por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, considerando la opinión de Banco de México y de la autoridad en materia de competencia económica en México.

“Banorte reafirma su compromiso con las mejores prácticas corporativas internacionales en materia de Gobierno Corporativo y revelación de información”, indicó.

Bineo es el primer banco 100 por ciento digital en México con licencia bancaria propia, integrante del Grupo Financiero Banorte. Ofrece productos financieros como préstamos personales, remesas, cuentas de depósitos y pockets de ahorro.