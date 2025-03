SAT ‘les mete el pie’ a los contribuyentes: Cambia su página y complica la declaración anual

A finales del mes pasado el SAT modificó la estructura de la página, sin informar a los contribuyentes, lo que complicó mucho la declaración de personas morales, afirmó Edilberto Castro.

El especialista en impuestos enfatizó que el SAT “modificó su página sin decir agua va, no solo la estructura, sino también la presentación de declaraciones, les movió información”.

“Cambiar, la estructura y la página en pleno periodo de declaraciones anuales es un verdadero caos”, recalcó.

“De hecho, a un mes de que hizo la modificación, mucha gente no encuentra la información y hasta piensan que el visor desapareció, pero no desapareció, si está, la cuestión es que hay que buscar dónde se encuentra ahora la información”, precisó.

¿Qué errores hay en la página del SAT?

Sí hay cosas que desaparecieron aparentemente y otras las agruparon. Digamos, en una sola aplicación puedes encontrar a lo mejor dos o tres cosas que antes estaban separadas, abundó.

“Pero no es fácil encontrar algo actualmente en la página de SAT. La verdad que fue un mal momento para hacer los cambios. No hay una explicación de los servicios, sacó una especie de instructivo, pero un documento muy a groso modo. En el sentido de que parecía más una especie de índice de todos capítulos y no contenidos”, resaltó.

Inclusive los colegios de contadores ya han levantado varias observaciones directamente con el SAT, para quejarse del cambio de la página y que decirle a la autoridad fiscal que muchas cosas no se encuentran, que la información no está cargada, los datos que aparecen no son los mismos que tiene el contribuyente y que no se puede editar la información.

“Si los contribuyentes levantan una aclaración de un caso para confirmar o para preguntar alguna duda, no te responden o te responden una tontería, inclusive si hablas por teléfono para consultar ha sido un verdadero caos, administrativamente el SAT ha dado un paso para atrás”, lamentó.

Pero mientras el tiempo pasa, la declaración vence, les llegan requerimientos y no pueden cumplir.

SAT pone candados a apartados de la página

Porque inclusive la página empezó a tener algunos candados donde ya no se puede mover la información.

Destacó que uno de los beneficios de tener la factura electrónica es que ya carga auto automáticamente.

La cuestión es que a muchos les está cargando información distinta de la que tiene el contribuyente. Entonces, cuando la gente hace la aclaración de que, no es lo mismo que facturó, el SAT no responde.

Quizás corrieron la página sin hacer pruebas o al menos las pruebas suficientes.

El SAT emitió un comunicado presumiendo, como con orgullo, que la página la había hecho el mismo personal del SAT, pero quizás no tienen los conocimientos suficientes en programación y ahí está el problema. Puede ser que no sean expertos y que quizás debieron encargar la página a una compañía experimentada.