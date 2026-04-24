Ejército cerca a ‘El Guano’: ¿Quiénes son sus hombres cercanos que fueron detenidos?

El 'escurridizo' hermano de 'El Chapo' Guzmán ya ha escapado a varios operativos de las fuerzas de seguridad para capturarlo.

Aureliano Guzmán Loera, ‘El Guano’, hermano de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, se escurrió de nuevo y evitó que fuerzas federales lo capturaran en un nuevo operativo en Durango.

No obstante, ‘El Guano’ quedó debilitado pues en la operación llevada a cabo por las Fuerzas Armadas fueron capturados 10 presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa, entre ellos Abel ‘N’, identificado como ‘mano derecha’ de Aureliano Guzmán Loera.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, confirmó el miércoles 22 de abril que había un operativo en marcha para aprehender a ‘El Guano’ concentrado en la zona de la sierra entre Sinaloa, Durango y Chihuahua.

‘El Guano’ pierde a integrantes de su primer círculo en Durango

Otro de los detenidos es Eber Israel ‘N’, identificado como operador financiero y logístico de ‘El Guano’. Este individuo también estaba cargado de la compra de armamento, drones y explosivos.

Las fuerzas federales también capturaron a Etzair ‘N’, jefe de seguridad y encargado de la confrontación con grupos antagónicos, como La Mayiza, que ha sumido al norte de México en meses de violencia.

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México destacó que la acción fue realizada por una fuerza conformada por personal del Ejército, la Guardia Nacional y la Marina.

“Durante esta operación se logró la detención de 10 integrantes del grupo delictivo ‘Gente de El Guano’, del cual es líder Aureliano Guzman Loera, hermano de Joaquin El Chapo Guzmán; dicho grupo pertenece a una facción del Cártel de Sinaloa”, apuntaron.

A los detenidos se les aseguró un arsenal que incluyeron una ametralladora minimi Cal. 5.56 mm; 10 armas largas de diferentes calibres, un arma corta, artefactos explosivos, y diversos cargadores y cartuchos.

“De conformidad con el entendimiento de cooperación de seguridad entre México y Estados Unidos, la inteligencia para lograr estas detenciones se logró con información de autoridades nacionales y estadounidenses”, puntualizó el Gabinete de Seguridad.

Los detenidos, así como las armas y objetos incautados, fueron presentados ante la agencia del Ministerio Público federal que inició una carpeta de investigación y determinará su situación jurídica.