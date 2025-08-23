CFE Internet desde 95 pesos: ¿Qué plan es, qué incluye y cómo contratarlo?

CFE Internet: conoce qué incluye el paquete más económico, cómo contratar el servicio y qué necesitas para empezar a usarlo [Fotografía. CFE]

Los planes de CFE Internet transformaron la forma en que los mexicanos acceden a la conectividad. Con tarifas desde 95 pesos al mes, muchas personas se preguntan cómo contratar este servicio y qué beneficios ofrece.

CFE Internet Móvil es un servicio de internet de banda ancha ofrecido por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a través de su subsidiaria CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos.

Desde su lanzamiento en diciembre de 2023, generó un gran interés por su bajo costo y la variedad de paquetes que ofrece. Actualmente, CFE presenta varios planes que se ajustan a distintas necesidades de los usuarios.

¿Cuáles son los planes de internet que ofrece CFE?

Los paquetes disponibles son:

Paquete de 5 GB por 95 pesos al mes

Paquete de 10 GB por 165 pesos al mes

Paquete de 20 GB por 265 pesos al mes

Paquete de 30 GB por 365 pesos al mes

Paquete de 50 GB por 450 pesos al mes

Paquete de 80 GB por 785 pesos al mes

Paquete de 100 GB por 995 pesos al mes

¿Cómo contratar el servicio de CFE Internet?

La contratación del servicio de CFE Internet es un proceso sencillo y accesible.

Primero, es necesario adquirir el dispositivo MiFi, con un costo inicial de mil 145 pesos. Este paquete incluye el envío y un mes de internet con 5 GB. Una vez que se cuenta con el dispositivo, el usuario elige el paquete de datos que mejor se ajuste a sus necesidades.

Los pasos para contratar el servicio son los siguientes:

Visita la página oficial de CFE Internet: https://cfeinternet.mx/ Haz clic en la sección “MiFi CFE Internet Móvil” Selecciona el paquete que deseas contratar Ingresa tu código postal para verificar la disponibilidad del servicio en tu área Completa los datos solicitados y realiza el pago

¿Por qué es tan barato el internet de CFE?

La razón detrás de los precios accesibles de CFE Internet está en su modelo de operación.

CFE TEIT se creó con el objetivo de brindar servicios de telecomunicaciones sin fines de lucro. Su misión es garantizar el acceso a las tecnologías de la información y comunicación en todo el país.

A diferencia de las compañías comerciales que buscan maximizar sus ganancias, CFE se enfoca en ofrecer precios justos y accesibles para todos.

Por esta razón, CFE Internet representa una gran oportunidad para quienes necesitan un servicio de internet asequible y de calidad.