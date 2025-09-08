Videos: Fuertes lluvias en Monterrey ponen al límite al río Santa Catarina

Las emergencias por las lluvias que se registraron con intensidad desde la tarde del domingo 7 de septiembre se extendieron hasta este lunes, provocando afectaciones viales, así como diversos rescates, en municipios de la zona metropolitana de Monterrey, en el estado de Nuevo León.

Esta tarde, las precipitaciones obligaron a las corporaciones de auxilio a implementar una serie de cierres viales, en avenidas cruciales para la movilidad como Gonzálitos, Ruiz Cortines, Conchello, algunos puntos de Paseo de los Leones, entre otras.

En Gonzalitos, empleados de una agencia de autos rescataron a una mujer cuyo vehículo quedó varado en los carriles laterales.

La automovilista, identificada como Rosa Linda Mendoza, trataba de salir de la unidad, pero ante la fuerza la corriente le era imposible.

En un vídeo que circula en redes sociales, se observa como los empleados utilizaron una cuerda y en ‘mano cadena’ se aproximaron hasta donde ella se encontraba para comenzar el rescate.

“Gracias a Dios, Dios los bendiga”, se escucha a la mujer decirle a los hombres al borde del llanto.

En el bulevar Díaz Ordaz y Aarón Sáenz, en Monterrey, otro hombre fue rescatado, luego de que su vehículo se viera imposibilitado para seguir avanzando, ante las inundaciones que se presentaban en ese paso a desnivel.

Mientras que en Escobedo, fue rescatada una mujer cuyo vehículo fue arrastrado por la corriente en el río Pesquería, a la altura de la colonia Nuevo Escobedo.

Las lluvias comenzaron con intensidad desde la tarde del domingo, por la noche la tormenta generada por el frente frío número 2 se agudizó inundando avenidas y arrastrando vehículos.

En el municipio de Santiago, al menos seis autos fueron empujados por la fuerza de corriente que los dejo atorados en un puente que desemboca en el río Los Cavazos.

Esta tarde, el titular de la Cuenca Río Bravo de la Comisión Nacional del Agua, Luis Carlos Alatorre, informó que debido a que la presa Rodrigo Gómez ‘La Boca’ alcanzó casi el 104 por ciento de su capacidad, se abrieron las compuertas.

“Como medida preventiva, iniciamos un desfogue controlado de 50 m³/s en la presa La Boca, ubicada en Santiago, Nuevo León, la cual se encuentra al 103.81 por ciento de su capacidad”, informó el funcionario federal.

“Este procedimiento no representa riesgo para las comunidades aguas abajo”, aseguró.

En tanto, la Universidad Autónoma de Nuevo León informó de la suspensión de clases presenciales, para dar paso a las actividades virtuales para los turnos vespertino y nocturno.

Aunque de acuerdo con pronósticos especializados la mayor intensidad de las lluvias se registró durante esta tarde, se espera que en el transcurso de la jornada las lluvias continúen.