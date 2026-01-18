Jorge Rivero, galán del cine mexicano, reaparece en un gym a los 88 años: ‘Ves al toro y no te quedas parado’

El actor Jorge Rivero reaparece a los 88 años desde el gimnasio (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Ia Gemini).

Jorge Rivero, galán del cine mexicano, reapareció a los 88 años desde un gimnasio con el mensaje de mantenerse lo más saludable que sea posible a su edad.

El actor Jonathan Cheung presumió un video en donde recopila algunas declaraciones de Rivero, quien le habló de su motivación para ir diario al gimnasio: “Mi salud, voy a mantener mi salud, no perder esto (la cabeza), es lo principal”, presume en inglés.

En ese sentido, el exactor mexicano recordó las palabras de sus parientes, los cuales eran de España: “Mi padre (...) dijo: ‘Jorge, cuando vez al toro venir, no te quedas enfrente de él, ¡ole!“.

Cheung presumió que, después del entrenamiento, fueron a la cafetería y Rivero pidió un corto menú digno de vida fitness: “cinco claras de huevo, sin nada más”.

Jorge se despidió con una reflexión al respecto a la muerte: “(Con) 88 (años), no puedes ayudarlo, viene para acá; entonces, debes tratar de estar lo más saludable (.,..), estar bien en mi mente, y eso es lo que pienso: mantenerte andando lo más que puedas hacerlo”.

“Siempre mente sana y cuerpo sano”, concluyó el mexicano.

¿Quién es Jorge Rivero, actor de 88 años que se mantiene en forma?

Nacido en la Ciudad de México en 1938, Jorge Rivero es un exactor y productor que se caracterizó por ser uno de los rostros de ‘galanes’ más reconocibles en el cine mexicano.

De acuerdo con IMDb, uno de los primeros créditos que tuvo fue en la película El asesino invisible (1965) de René Cardona, en donde interpretó el papel de El Enmascarado de Oro.

Películas como Los endemoniados del ring (1966), El mexicano (1966) o Jinetes de la llanura (1966) continuaron con su filmografía temprana.

Posteriormente, llegó uno de sus papeles más recordados: la adaptación del clásico de la literatura del escritor Juan Rulfo, Pedro Páramo (1967), en donde interpretó a Miguel, hijo del protagonista.

La vuelta del mexicano (1967), Pistoleros de la frontera (1967) o Arrullo de Dios (1967) fueron varias de las muchas producciones que realizó en una muy abultada década de los 60 para su carrera,

Alerta, alta tensión (1969) es otra de sus películas más recordadas. El actor se mantuvo altamente activo hasta la década de los años 90, en donde participó en producciones como la serie Sweating Bullets o With Criminal Intent (1995) del director Jay Woelfel.

Después de terminar la telenovela La chacala en 1998, bajó su actividad. En 2004, el mexicano regresó para la película The Pearl de Alfredo Zacarías. Diez años después, y como último crédito, reapareció en los medios El Crimen del Cácaro Gumaro (2014), de Emilio Portes, producción que además contó con Andrés Bustamante, Ana de la Reguera, Alejandro Calva o Carlos Corona.

En total, Rivero cuenta con al menos 125 créditos como actor y dos más como productor: Indio (1972) de Rodolfo de Anda y El caballo del diablo (1975) de Federico Curiel.

Hasta donde se sabe, Rivero está casado con la actriz y escritora Betty Moran. Antes, estuvo casado con la colombiana Irene Hammer.