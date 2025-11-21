Destructor de EU ‘intimida’ a buque ruso con combustible que se dirigía a Venezuela

Un buque de EU 'impidió' la llegada de un cargamento de nafta rusa a Venezuela. (Bloomberg)

Un petrolero ruso sancionado dio un giro en ‘U’ cuando se dirigía a Venezuela después de que un buque de guerra estadounidense se interpuso en su ruta cerca de la costa del país, según el seguimiento de embarcaciones de Bloomberg.

El buque ruso, ‘El Seahorse’, se dirigía a Venezuela para entregar un cargamento de combustible el 13 de noviembre, cuando un destructor estadounidense, el USS Stockdale, se posicionó en su trayectoria.

El buque ruso cambió de rumbo y avanzó hacia Cuba, mientras que el buque de guerra navegó cerca de las aguas territoriales venezolanas rumbo a Puerto Rico. Desde entonces, ‘El Seahorse’ intentó acercarse a Venezuela en dos ocasiones, pero retrocedió ambas veces y permanece detenido en el Caribe.

Las intenciones del buque de guerra respecto al navío ruso no están claras, y un portavoz del Comando Sur de EU declinó comentar los movimientos de la nave.

El USS Stockdale llegó al Caribe a fines de septiembre junto con una docena de otros buques de guerra para apoyar las operaciones antinarcóticos del presidente Donald Trump en la región.

‘El Seahorse’, por su parte, está bajo sanciones del Reino Unido y la Unión Europea y forma parte de los cuatro buques rusos que entregan un combustible llamado nafta a la sancionada Venezuela.

¿Por qué Venezuela importa combistible de Rusia?

A pesar de sus abundantes reservas de petróleo, los barriles que produce Venezuela son densos y con alto contenido de azufre. Esto obliga al país a importar productos más livianos —conocidos como diluyentes— para permitir que sus suministros fluyan por los oleoductos. Venezuela depende en gran medida de la nafta importada, ya que las cantidades limitadas que produce se destinan a la fabricación de gasolina para una nación con severa escasez de combustible.

“Este incidente representa un nuevo incremento en la presión que EU ejerce sobre el régimen de Maduro”, dijo Mark Cancian, asesor principal de defensa del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales en Washington. “Una reducción en las exportaciones de petróleo perjudicaría gravemente al régimen, porque el crudo es prácticamente su única fuente de ingresos”.

El buque tanque descargó una carga a fines de octubre, viajó a Cuba y se dirigía nuevamente a Venezuela cuando un navío estadounidense se cruzó en su camino. Desde ese momento, sus desplazamientos resultaron inusuales, ya que los buques rusos de combustible normalmente no hacen giros en ‘U’ ni permanecen inactivos en la transitada ruta comercial entre Cuba y Venezuela.

La Casa Blanca, un portavoz del Kremlin y el Ministerio para la Comunicación y la Información de Venezuela no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios el jueves por la noche.

Venezuela depende de suministros rusos

Durante el gobierno de Biden, Venezuela recibió envíos de nafta de Chevron, pero la renovada política de “máxima presión” del presidente Trump sobre Nicolás Maduro detuvo esas importaciones. Actualmente, Venezuela depende de Rusia para sus suministros. Trump impuso por primera vez sanciones petroleras al país en 2019, durante su primer mandato.

Tras la reciente demostración de fuerza de la administración Trump, los bonos de Venezuela y de PDVSA alcanzaron sus niveles más altos desde 2019. El argumento entre los analistas es que un cambio de liderazgo podría liberar la riqueza petrolera necesaria para estabilizar la economía y preparar el terreno para una reestructuración de la deuda.