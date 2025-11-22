Conflicto Trump-Maduro: ¿Por qué aerolíneas internacionales están suspendiendo sus vuelos a Venezuela?

Varios vuelos hacia y desde Venezuela fueron suspendidos tras la alerta de seguridad emitida por la FAA. (Foto: EFE/ Miguel Gutierrez)

Varias aerolíneas internacionales cancelaron vuelos hacia y desde Venezuela en respuesta a un aviso de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) que indicaba a los operadores que “tuvieran precaución”, en medio de un enfrentamiento cada vez mayor entre Estados Unidos y el régimen de Nicolás Maduro.

Aerolíneas como la colombiana Avianca, TAP (Transportes Aéreos Portugueses), Lan Airlines, Gol Linhas Aéreas Inteligentes SA y Caribbean Airlines Ltd. suspendieron sus rutas hacia y desde Venezuela este sábado, según informó el presidente de la asociación venezolana de aerolíneas en un mensaje de texto.

La española Iberia Líneas Aéreas de España suspenderá sus vuelos a partir del lunes, mientras que otras aerolíneas seguirán operando, según la asociación.

La FAA emitió un aviso el sábado instando a los operadores a tomar precauciones a cualquier altitud debido al “empeoramiento de la situación de seguridad y la intensificación de la actividad militar en Venezuela”. La agencia también indicó en un comunicado aparte, que la interferencia con los sistemas de navegación en el espacio aéreo del país y los ejercicios militares venezolanos han aumentado.

La advertencia de la agencia surge en medio de la creciente preocupación por posibles ataques militares estadounidenses contra objetivos en territorio venezolano. Estados Unidos ha llevado a cabo ataques letales contra presuntos barcos narcotraficantes en el mar Caribe y ha desplegado el USS Gerald R. Ford, el portaaviones más grande del mundo, en la región.

“Si bien Venezuela en ningún momento ha expresado su intención de atacar la aviación civil, el ejército venezolano posee aviones de combate avanzados y múltiples sistemas de armas capaces de alcanzar o superar las altitudes operativas de las aeronaves civiles”, afirmó la FAA.

Latam Airlines anunció la suspensión de sus vuelos Bogotá-Caracas-Bogotá el domingo y el lunes, y que continuará monitoreando la situación diariamente.

Un portavoz de Avianca dijo que si bien los vuelos del sábado fueron cancelados, la compañía no podía comentar sobre futuras cancelaciones de vuelos. La brasileña Gol dijo que los vuelos desde el aeropuerto de Guarulhos de Sao Paulo a Caracas también serían cancelados el domingo, según un comunicado de la compañía enviado por mensaje de texto.

El viernes, un petrolero ruso sancionado dio un giro en U en su camino hacia Venezuela después de que un buque de guerra estadounidense interceptara su ruta cerca de la costa del país.

La autoridad de aviación de Colombia también dijo en un comunicado separado que requeriría que los operadores aéreos comerciales presenten información sobre las rutas actuales para garantizar el cumplimiento de las pautas de la FAA, así como dar aviso previo de cualquier cambio de vuelo.