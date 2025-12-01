Masacre en el DBar: Detienen a ‘El Montana’, tercer presunto implicado en ataque en Tabasco

A un año del ataque armado en el antro DBar, en Villahermosa, Tabasco, que dejó seis personas muertas y al menos 10 heridas en noviembre de 2024, autoridades estatales confirmaron la detención de otro de los presuntos responsables directos del hecho.

El gobernador Javier May Rodríguez informó que la captura ocurrió la semana pasada como parte de las acciones coordinadas entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General del Estado (FGE) y fuerzas federales.

Al respecto, el comisionado de la Policía Estatal, Jesús Amaya Guerrero, confirmó que el detenido es Cristian ‘N’, alias ‘El Montana’, señalado como uno de los autores directos del ataque al centro nocturno.

El mando explicó que esta captura se logró gracias a operaciones de inteligencia que, durante noviembre, permitieron asegurar a 11 generadores de violencia en la entidad, siendo ‘El Montana’ el más importante.

¿Cuántos detenidos van por el ataque al DBar?

Esta es la tercera detención relevante relacionada con el caso. La primera ocurrió en diciembre de 2024, cuando un hombre fue arrestado poco después del atentado en la zona hotelera Tabasco 2000.

Meses después, el 8 de abril de 2025, el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, anunció la captura de Rodolfo ‘N’, alias ‘El Cubano’, presunto participante en la agresión y considerado uno de los objetivos prioritarios del Gobierno de México.

El año pasado, el entonces fiscal general del estado, José Barajas Mejía, informó que tres presuntos agresores ya habían sido identificados. Reveló también que el área de balística trabajaba para determinar la relación que existía entre algunos de los atacantes y las víctimas, dado que en la escena se confirmó un intercambio de disparos.

Barajas Mejía sostuvo también que el crimen organizado estaría vinculado al ataque, particularmente la organización ‘La Barredora’ y una célula relacionada con el CJNG, grupos que en los últimos meses habían mantenido una disputa por el control del narcomenudeo en la capital tabasqueña.

A pesar de ello, afirmó que entre las víctimas hubo personas inocentes, ajenas a dichos grupos, entre ellos un joven músico, y llamó a los padres a estar atentos a los espacios y compañías de sus hijos.

El ataque de noviembre de 2024 provocó que diversos centros nocturnos y bares de Villahermosa bajaran cortinas temporalmente por temor a nuevas agresiones.

Hasta el momento, autoridades estatales y federales no han aclarado si faltan más detenciones para cerrar completamente el caso del DBar, aunque insistieron en que las investigaciones continúan abiertas.