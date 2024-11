Tras masacre en antro DBar, centros nocturnos en Villahermosa cierran sus puertas

La masacre ocurrida en el antro DBar MX, que dejó un saldo de seis jóvenes muertos y 10 heridos el pasado domingo 24 de noviembre, provocó el cierre temporal de varios centros nocturnos en Villahermosa, al no haber condiciones de seguridad para recibir a los clientes.

Este hecho también derivó en una revisión gubernamental de los permisos y los filtros aplicados en estos establecimientos, para evitar el ingreso de armas o drogas.

Diversos bares y clubes nocturnos han decidido cerrar sus puertas como medida de precaución. Entre ellos se encuentra La Innombrable, que anunció a través de sus redes sociales que permanecerá cerrado durante el fin de semana, enfatizando que “la seguridad de todos es nuestra prioridad”.

De manera similar, el bar Fahrenheit ‘By La Chelería’ informó que suspenderá operaciones hasta nuevo aviso, comprometiéndose a colaborar con las nuevas medidas implementadas por el gobierno estatal para devolver la tranquilidad a los ciudadanos.

Por su parte, el club nocturno Híbrido, que tenía programada una presentación especial de la influencer Karime Pindter, decidió reprogramar el evento para enero de 2025, aunque continuará operando de manera regular.

En tanto, The Boss, ubicado en la zona hotelera de Tabasco 2000 (cerca de donde ocurrió el ataque) también optó por suspender actividades temporalmente, señalando que reanudará operaciones cuando las condiciones de seguridad mejoren.

Gobernador de Tabasco anuncia regulación en bares tras ataque en DBar

El gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, anunció que se reforzarán las medidas regulatoria y se revisará el padrón de negocios con permisos para la venta de bebidas alcohólicas, detectando aquellos que operan con irregularidades, como no cumplir con los horarios establecidos o no ofrecer alimentos pese a estar registrados como restaurante-bar.

También adelantó que un nuevo decreto limitará los horarios de venta de bebidas embriagantes, y que los negocios que incumplan las normativas serán sancionados con la revocación de sus licencias.

Respecto al ataque en DBar MX, el mandatario detalló que el establecimiento operaba fuera del horario permitido y con irregularidades en su giro comercial.

“Debieron haber cerrado a las tres de la mañana, pero el evento ocurrió a las cuatro. Además, tenían licencia de restaurante-bar, pero no vendían alimentos”, destacó May Rodríguez.

El mandatario aseguró que las investigaciones avanzan rápidamente y prometió justicia a las víctimas. “Tenemos mucha información y avances importantes. Garantizamos justicia a los familiares de quienes lamentablemente perdieron la vida”, afirmó.

A la fecha, la Fiscalía General del Estado no ha dado a conocer detenciones o detalles que permitan saber si realmente se está cerca de encontrar a los responsables.