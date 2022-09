Chris Evans reacciona a actuación de Ana de Armas en ‘Blonde’: ‘Vas a ganar un Oscar’

El próximo 28 de septiembre se estrenará en Netflix Blonde, la película biográfica sobre Marilyn Monroe, considerada la actriz de cine más importante en la historia del arte. Y, de acuerdo con Chris Evans, podría salir un Oscar de ella.

La actriz Ana de Armas es quien da vida a la icónica Monroe; sin embargo, al momento de presentar el tráiler oficial de la cinta recibió múltiples críticas por parte de la audiencia gracias a su acento cubano, que era percibible en el clip.

Sin embargo, entre las personalidades que han defendido a De Armas está Chris Evans, quien incluso mencionó que la actriz tendría la oportunidad de ganar un premio Oscar gracias a su actuación.

Chris Evans dice que Ana de Armas podría ganar el Oscar por Blonde

El actor que dio vida al Capitán América dialogó con Variety sobre la reacción que tuvo al ver la actuación de Ana, a quien considera una gran amiga y excelente actriz.

“Recuerdo mirar su prueba de cámara y decir: ‘Está bien… esa es Marilyn… ¿Dónde está tu toma? ¿Esa eres tú? ¡Vas a ganar un Oscar por esto!”, expresó Evans visiblemente emocionado por la actriz de Aguas profundas.

También consideró que, a pesar de la ‘exigencia’ que representaba darle vida a Marilyn Monroe, lo logró y además proyectó sus emociones en el papel.

“Creo que esta fue una de las primeras oportunidades que tuvo para hincarle el diente a algo increíblemente exigente. No vi ni un poco de miedo, vi emoción”.

¿De qué trata ‘Blonde’?

El filme está basado en la novela Blonde de Joyce Carol Oates, que cuenta la vida de Monroe desde la ficción, pues no es una biografía, aunque sí tiene algunos detalles reales sobre ella.

Blonde, que es dirigida por Andrew Dominik (Killing them softly, This Much I Know to Be True), es un relato fictioso sobre el viaje que vivió Norma Jean Baker, hija abusada de una madre soltera, al convertirse en la mujer más famosa del mundo.

“Queríamos contar el lado humano de su historia. La fama es lo que convirtió a Marilyn en la persona más visible del mundo, pero también convirtió a Norma Jean en la más invisible”, dijo Ana de Armas, citada por Netflix, sobre la película.