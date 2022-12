Así es el restaurante de Polanco al que Eugenio Derbez llevó a su hijo José Eduardo cuando era niño

José Eduardo Derbez reveló que una de las peleas más fuertes que han tenido sus padres fue debido a que su padre lo llevo a comer al restaurante de Polanco, en la Ciudad de México.

En una entrevista con Yordi Rosado, el tercer hijo de Eugenio Derbez habló de algunos momentos que le tocó vivir de la tensa relación entre su padre y Victoria Ruffo, una de las discusiones más fuertes fue una vez que el comediante mexicano sacó a José Eduardo de la escuela, sin autorización de su madre, para llevarlo a comer a un restaurante en Polanco.

“Mi papá, por sus huesos, decidió pasar por mí al colegio. Brincándose al creo que juez y los permisos”, explicó José Eduardo, quien al ver a Victoria Ruffo tan enojada prefirió irse a su cuarto que ver la discusión que tuvo con Eugenio Derbez.

“Cuando regresamos a mi casa, mi mamá se había vuelto loca. Creo que ya le había marcado a la policía. Yo llegué normal y me dijo mi madre ‘súbete’... La vi tan mal que no me quise quedar a ver qué pasaba... no vi cómo le fue a mi papá pero seguramente en una de esas hasta cachetada hubo”, agregó.

El actor comentó que su padre lo llevó a comer a Un Lugar de La Mancha, un establecimiento que también ofrece el servicio de librería.

En ese entonces, Eugenio comenzaba a despegar su carrera, aunque aún tenía dificultades económicas, “En la casa de mi papá, su ropa tenía hongos, olía a humedad; tenía goteras, las camas olían feo; había poca comida, si queríamos pedir, era un pedo porque era, ‘dile a Vadhir, pues sí pero uno pa’ todos’... era austeridad”, relató su hijo.

¿Cómo es Un Lugar de La Mancha?

Se trata de un restaurante que desde hace 25 años se encarga de poner a la disposición de sus comensales desde desayunos hasta la oportunidad de degustar de un café con música.

El nombre del sitio hace referencia a uno de los libros más importantes que se han escrito en español: Don Quijote de la Mancha; escrito por el novelista Miguel de Cervantes, narra la aventura de un caballero llamado Alonso Quijano. El mismo logo del restaurante muestra al protagonista de la pieza literaria acompañado de un libro y música.

Un Lugar de la Mancha ofrece el servicio de librería. (Foto: Instagram / @lamanchamx)

Un Lugar de La Mancha cuenta con tres sucursales en la Ciudad de México, dos en Polanco y una en Avenida Prado Norte. Cada uno de los establecimientos de la cadena ofrecen el servicio de restaurante, pero con la particularidad de estar acompañados de una librería en la que los comensales pueden consultar los productos y adquirirlos.

El restaurante se caracteriza por las terrazas que se encuentran en sus sucursales a las que los visitantes atienden a la hora del desayuno para pedir un café y tal vez adquirir y leer un libro.

¿Cuánto cuesta comer en Un Lugar de La Mancha?

El menú del restaurante le hace justicia a su nombre, ya que ofrece platillos españoles para desayunar o merendar. También cuentan con platos mexicanos tradicionales como chilaquiles (170 pesos) o enchiladas (175 pesos).

Un Lugar de La Mancha cuenta dos cartas, una para desayunos y otra para comidas, que varían dependiendo del horario en el que se visite al lugar. Para empezar el día destacan platillos como:

Tortilla española 140 pesos por pieza.

Huevos rotos con jamón serrano (dos piezas) por 270 pesos.

Huevos benedictinos por 185 pesos.

Crepas de Mozzarella y Espinaca por 165 pesos.

Asimismo ofrecen distintos jugos como el Quijotesco, a partir de los 57 pesos, que se elaboran con ingredientes como naranja, piña y miel. Para el menú de comidas también hay presencia de platillos españoles y mexicanos entre los que destaca la presencia de pollo, pescado, carne e incluso su propia versión de tacos al pastor por 165 pesos.

Un Lugar de la Mancha ofrece comida española y mexicana. (Foto: Instagram / @lamanchamx)

Un Lugar de La Mancha también sirve menús ejecutivos para las personas que solo buscan sentarse y comer antes de continuar con su jornada laboral. Se sirven en un horario de una de la tarde a 16:00 horas de lunes a viernes por 265 pesos mexicanos.

Un Lugar de la Mancha también ofrece tablas con carnes frías y quesos en ciertas ocasiones. (Foto: Instagram / @lamanchamx)

En general los platillos de comida y desayunos se encuentran entre los 200 a 300 pesos. Sin contar las bebidas que no rebasan los 200 pesos, siempre y cuando no se trate de sus destilados que pueden llegar a ser de hasta 375 pesos.

El establecimiento abre todos los días en un horario de ocho de la mañana hasta 10:00 de la noche, excepto los domingos que cierra a las 18:00 horas.