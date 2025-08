Andrea Noli vivió final de ‘MasterChef’ entre la gloria y el ‘hate’: ‘Lloré, sentí la agresión de todos’

Si la posibilidad de practicar recetas de cocina fuera del set de grabación o tomar clases, fue como la actriz Andrea Noli llegó a la final de MasterChef Celebrity, un mérito que logró a base de esfuerzo, perseverancia y muchas ganas de triunfar.

“Soy muy competitiva, muy aguerrida y muy tenaz”, asegura la protagonista de Chespirito: Sin querer queriendo, sobre las cualidades que le ayudaron a ser una de las tres semifinalistas del programa, en entrevista con El Financiero.

Aunque Dani Valle fue el ganador de MasterChef Celebrity, para Andrea Noli haber llegado a la final del reality show fue un triunfo, pues incluso antes de que se grabara la final, el influencer, la actriz y Carlos Quirarte acordaron que todos ya eran ganadores.

¿Por qué Andrea Noli no pudo practicar fuera de ‘MasteChef Celebrity’?

A diferencia de otros concursantes de MasteChef Celebrity como el influencer Rafa Polinesio o el mismo Dani Valle, Andrea Noli no tuvo la posibilidad de practicar por horas en la cocina de su hogar y prepararse para cada programa.

“Yo vivo en Querétaro y no tenía oportunidad de practicar en ningún lado porque me estaba quedando en un hotel”, compartió, por lo cual aprendió todo en la ‘cocina más famosa de México’ de mano de los chefs Poncho Cadena, Adrián Herrera y Zahie Téllez.

Los finalistas de 'MasterChef Celebrity' fueron Dani Valle, Andrea Noli y Carlos Quirarte. (Foto: Shutterstock/Cortesía TV Azteca)

Sí, no tomé ni una sola clase. No podía pagarla en ese momento, entonces fue prepararme leyendo recetas, cocinaba lo que podía, pero confié bastante en el proceso”, compartió.

Esta fue una estrategia que dio frutos y que desde su perspectiva fue positiva, pues le permitió aprender tanto como le fue posible de los jueces de MasterChef Celebrity: “pude absorber muy bien todas las enseñanzas (...) trataba de no perderme ni un solo detalle, ni un solo consejo, para poderlo aplicar”.

¿Qué pasó en la final de ‘MasterChef Celebrity? Así lo vivió Andrea Noli

‘La vuelta al mundo en 18 programas’, el menú de Andrea Noli, incluyó una trilogía de camarón, un filete wellington con hojaldre, y un volcán de chocolate relleno de chapulines, queso y naranja.

Preparaciones con las que la actriz ‘se puso la vara muy alta’, pero que sin duda valieron la pena para estar a la altura de la competencia: “es la final de MasterChef. ¿Cómo no me iba a poner pretenciosa y me iba a exigir al máximo?”.

A lo largo de la final, la actriz de Cielo Rojo se enfrentó a una gran cantidad de dificultades, en parte por el estrés: “por el cansancio acumulado y la presión de todo, seguí entrando en caos, eso me pasó”.

Una situación que intentó controlar con cada uno de los platillos que preparó: “era como Dory en Nemo de ‘nadaremos, nadaremos’. Pase lo que pase, tú sigue, sigue, no te detengas, no te sientes a lamentarte”, comentó.

Andrea Noli fue finalista de 'MasterChef Celebrity Generaciones 2025'. (Foto: Cortesía)

Aunque intentó reponerse, no todo salió como lo había planeado, sin embargo, ella considera que esta final fue: “caótica, mágica, maravillosa”, en especial porque sus seres queridos estaban ahí.

La actriz supo que tenía pocas posibilidades de ganar cuando su postre no quedó como debía: “vi pasar el de Dani que estaba perfecto, precioso, digno de restaurante cinco estrellas, pues sabía que no tenía muchas probabilidades de ganar”.

Andrea Noli también reconoció el logro de Dani Valle al ganar la final del reality show: “fue una gran celebración, me consta todo el esfuerzo y el empeño. Lo felicité con todo el corazón y el cariño. (Fue un triunfo) muy merecido”.

¿Andrea Noli recibió ‘hate’ por ser finalista de ‘MasteChef Celebrity’?

A pesar de que los finalistas tenían una gran relación, cerca del final de MasterChef Celebrity, el conductor Carlos Quirarte denunció amenazas por parte de los fans de las celebridades que estuvieron en el reality show, una situación por la cual también pasó Andrea Noli.

“Ya cercana a la semifinal y todo me sacaron las lágrimas. Lloré tantito porque sentí esta agresión por parte de todos (pero) me las limpié y continué”, admitió la actriz sobre el ‘hate’ que recibió en redes sociales, el cual considera ‘innecesario’.

“Yo entiendo que haya gente que tenga favoritos, pero lo que me cuesta entender es tirar tanto odio, ser tan cruel y tan violento”, explicó Andrea Noli, “desahogan ahí su frustración, sus odios, sus traumas, me da tristeza”, agregó.

Andrea Noli aseguró que la final de 'MasterChef' fue mágica. (Foto: Cortesía/ MasterChef Celebrity) (J A FLORES)

La famosa también admite que este es uno de los motivos por los cuales le alegra no haber ganado: “el segundo lugar me viene muy bien, porque si hubiese ganado el primer lugar, no me lo hubiera acabado en redes sociales. La verdad”.

Andrea Noli indica que es importante no hacer caso de los comentarios negativos: “hay que aprender a vivir con ello y a tener la piel más gruesa, a resistir”.

¿Qué hará Andrea Noli tras ‘MasteChef Celebrity’?

Luego de esta experiencia, Andrea Noli quiere seguir aprendiendo más sobre gastronomía: “tengo ganas de saber más. Me ha maravillado descubrir la profundidad de sabores que se puede conseguir, cómo te puedes arriesgar a mezclar ingredientes, elementos y todo. Me tiene fascinada”.

Para ello, no ha descartado volverse más activa en redes sociales: “probablemente aproveche todo este auge que está viendo ahora con las redes para crecer más culinariamente junto con el público”.

Los finalistas de 'MasterChef Celebrity' 2025. (Foto: Cortesía TV Azteca)

Por ahora, Andrea Noli está convencida que con perseverancia y esfuerzo se puede alcanzar cualquier objetivo: “Me siento ganadora vencedora (...) si tienes un sueño, ve por él y consíguelo. Lucha y haz todo lo posible para que las cosas sí sucedan. Nunca hay que rendirse”.