Cunduacán, Tabasco, se queda sin seguridad: Policías municipales realizan paro; exigen aumento salarial

Policías municipales de Cunduacán, Tabasco, realizaron un paro de labores para exigir un incremento salarial. (Fotoarte: El Financiero / Crédito: Cuartoscuro/Shutterstock)

Elementos de la Policía Municipal de Cunduacán, Tabasco, iniciaron un paro de labores para exigir mejoras en sus prestaciones laborales.

Los oficiales se concentraron desde el miércoles 28 de enero en el parque de la cabecera municipal para expresar su descontento. Señalaron que su salario oscila entre 4 mil 500 y 5 mil pesos mensuales.

De acuerdo con reportes de medios locales, alrededor de 200 policías municipales acudieron al lugar para exigir a la alcaldesa María de la Cruz López que atienda sus peticiones.

La protesta ocurre una semana después de la ejecución de un policía municipal durante un ataque armado perpetrado por dos sujetos que lograron huir del lugar, informó Proceso.

¿Cuáles son las demandas de los policías de Cunduacán, Tabasco?

Entre las principales exigencias de los policías de Cunduacán se encuentra un aumento salarial, ya que los oficiales señalaron que su ingreso actual no alcanza el salario mínimo, que en 2026 es de 315 pesos diarios (9 mil 582).

También solicitaron mejores prestaciones, como seguro de vida, bono de riesgo y vales de despensa, con el fin de garantizar el sustento de sus familias.

Hasta el momento, el gobierno municipal encabezado por María de la Cruz López no emitió una postura oficial sobre la situación del cuerpo de seguridad en Cunduacán, Tabasco.

Este hecho refleja las condiciones de precariedad laboral en las que desempeñan sus funciones las corporaciones de seguridad de primera respuesta, así como la falta de atención por parte de las autoridades estatales y municipales ante el descontento de los oficiales.

Malos salarios de policías, crisis que se arrastra desde hace años

La organización Causa en Común realizó un análisis entre 2018 y 2022, titulado Las policías en México: Radiografía de un retraso crónico, donde acusó al Estado mexicano de no lograr “profesionalizar a las policías” y el deterioro presupuestales a las instituciones.

En el análisis de Causa Común documentaron la diferencia de los salarios de los policías, por ejemplo un oficial de Veracruz ganaba 8 mil 651 pesos, mientras que un elemento en Quintana Roo percibía 18 mil 24 pesos mensuales.

“Así, los recursos no solo son insuficientes para atender las necesidades básicas de un cuerpo de policía, sino que se reducen de manera significativa mientras la mayoría de los delitos de alto impacto continúan en ascenso”, explicó.

Durante 1 de diciembre de 2018 a 31 de diciembre de 2022, Causa en Común registró al menos 331 movilizaciones de elementos de la policía para exigir mejoras en sus condiciones laborales.

“Algunas de las demandas específicas que presentan son: aumento salarial, entrega de equipo y uniformes, seguros de vida, respeto a los horarios de trabajo, ayuda alimenticia, pago de bonos, aguinaldos y vacaciones, apoyos para la jubilación y ayuda económica para familiares de policías caídos en el cumplimiento de su deber”, precisa el documento.