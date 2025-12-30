Cierre de negocios en Tabasco: Presidente de Canirac dice ‘adiós’ a su restaurante ‘Santas Alitas’

El cierre de negocios continúa en Tabasco y según datos del sector comercio, ya suman más de 300 locales que han tenido que bajar cortinas este año.

El gremio restaurantero es uno de los que más ha padecido la crisis económica. De acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), al menos 20 establecimientos ya cerraron, siendo el caso más reciente el del restaurante “Santas Alitas”, propiedad del actual presidente del organismo empresarial en el estado, Eduardo Gómez González.

Este negocio, ubicado en Plaza Sendero cerrará definitivamente este 31 de diciembre, debido a la baja rentabilidad que enfrenta.

Gómez González señaló que, aunque en la temporada decembrina se ha registrado un ligero repunte en las ventas, este no ha sido suficiente para compensar las pérdidas acumuladas.

“Prácticamente traemos mucha pérdida. Ahorita nos estamos recuperando un poco, pero no es suficiente”, afirmó.

El dirigente empresarial indicó que, en promedio, las ventas del sector han caído 30 por ciento desde el año pasado, lo que ha provocado mayor rotación de personal y que algunos negocios opten por no contratar nuevos colaboradores.

Este escenario contrasta con el discurso oficial. De noviembre de 2024 a noviembre de 2025, Tabasco registró la segunda peor caída nacional en generación de empleo formal, con un descenso de 7.6 por ciento, solo por debajo de Campeche (-8.2 por ciento), según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Hasta agosto, la entidad perdió más de 400 patrones y alrededor de 18 mil empleos formales.

Pese a estas cifras, el gobernador Javier May Rodríguez ha sostenido que existe una buena dinámica económica y que por cada negocio que cierra se abren dos nuevos.

Incluso afirmó que, con programas sociales y obra pública, en nueve meses se generaron más de 38 mil empleos.

Este mes, la secretaria de Turismo y Desarrollo Económico, Katia Ornelas Gil, rechazó que Tabasco enfrente una crisis económica y afirmó que se encuentra en proceso de reacomodo productivo.

Ornelas Gil reconoció que, durante la primera mitad de 2025, la tasa de desocupación se ubicó alrededor del 4.8 por ciento, de acuerdo con el INEGI, pero en octubre de 2025 se generaron casi cinco mil nuevos trabajos formales en un mes, según cifras del IMSS.

En cuanto a capital extranjero directo, puntualizó que al tercer trimestre de 2025 la entidad acumulaba 86.7 millones de dólares, señalando que dos millones de dólares corresponden a nuevas inversiones, 20.8 millones de dólares a reinversión de utilidades y 64 millones de dólares a cuentas entre compañías.

“En síntesis, los indicadores económicos muestran crecimiento sólido en el sector primario, estabilidad en el consumo interno, recuperación del empleo formal y una inversión que se encuentra en una fase de transición y no de retiro”, dijo.

En contraparte, la presidenta de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur) de Villahermosa, estimó que 330 negocios tuvieron que cerrar debido a la crisis interna de Petróleos Mexicanos y la millonaria deuda que la paraestatal mantiene con los proveedores, además de la inseguridad y otros factores como la creciente informalidad.

En tanto, el sector hotelero en Tabasco cerrará el año con una ocupación promedio del 45 por ciento, cifra inferior a la registrada en 2024, informó el presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Tabasco, Alberto Zurita del Rivero.

Al hacer un balance del cierre de año y de las proyecciones para 2026, el dirigente empresarial señaló que la falta de pago a proveedores por parte de Petróleos Mexicanos (Pemex) ha impactado de manera directa en la actividad hotelera.

“La reactivación ha costado; en los últimos meses se vio un ligero incremento de apenas 2 a 3 por ciento en la ocupación”, explicó.

Zurita del Rivero adelantó que para 2026, con el aumento del salario mínimo y el costo que esto implica para los empresarios, las tarifas subirán alrededor de un 3 por ciento y será inevitable el despido de personal para optar por “estrategias”, como recurrir al programa Jóvenes Construyendo el Futuro para ahorrarse sueldos.