Detienen a 7 policías municipales de Oaxaca por asesinato de un niño de 10 años en Panixtlahuaca

Detienen a siete policías municipales de Oaxaca por el homicidio de un niño de 10 años. (Fiscalía de Oaxaca)

Agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca detuvieron a siete policías municipales de San Miguel Panixtlahuaca por su presunta responsabilidad en el asesinato de un menor de edad.

El delito que se imputa a los oficiales es homicidio calificado, luego de que un niño de 10 años muriera a causa de una “agresión con disparos de arma de fuego”.

Derivado de los primeros resultados de las investigaciones iniciales, la fiscalía detuvo a siete elementos activos de la Policía Municipal de San Miguel Panixtlahuaca, quienes son investigados para establecer el grado de responsabilidad que podrían tener en estos hechos.

La dependencia informó que un equipo multidisciplinario de la Fiscalía de Oaxaca realiza labores legales para determinar cómo ocurrieron los hechos y para que este delito reciba el castigo correspondiente, a fin de garantizar a las víctimas pleno acceso a la justicia.

¿Cómo ocurrió la muerte del menor de edad en Oaxaca en la que estarían involucrados policías municipales?

Las indagatorias de las autoridades estatales señalan que los hechos ocurrieron el 18 de enero, cuando el menor se encontraba en las inmediaciones de la cancha de fútbol del barrio de Guadalupe, en San Miguel Panixtlahuaca.

Al sitio llegaron elementos de la Policía Municipal y, tras su arribo, la víctima y otras personas que lo acompañaban corrieron, pero fueron perseguidos. Poco después se escucharon detonaciones de arma de fuego.

“Testimonios de los hechos precisan que al sitio llegaron elementos de la policía municipal; en reacción, la víctima y las personas con las que estaba corrieron, pero fueron perseguidos. Momentos más tarde se escucharon detonaciones de arma de fuego”, informó la Fiscalía.

La mañana del 19 de enero se localizó el cuerpo sin vida del menor de 10 años a las orillas del río de la comunidad, a la altura de la colonia Cristo Rey.

Tras estos hechos, las autoridades municipales dieron intervención a la Fiscalía de Oaxaca, que abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado y llevó a cabo los trabajos ministeriales y periciales correspondientes.

Otras agresiones de policías municipales en Oaxaca

El pasado 7 de enero se dio a conocer que el jefe de la Policía Municipal de San Jacinto Amilpas fue separado de su cargo tras la difusión de una grabación en la que se observa un presunto “abuso de autoridad”.

Los hechos ocurrieron el 29 de diciembre. En el video se aprecia a varios oficiales sometiendo a un hombre y una mujer, presuntamente por negarse a entregarles dinero.

Las mujeres también son blanco de abusos de las autoridades, desde hace años se investigan casos de jóvenes que murieron bajo custodia de las autoridades.

Se puede mencionar el feminicidio de Abigail Hay Urrutia, ocurrido en agosto de 2019, y que a tres años del crimen no hay justicia para sus familiares.

Hay Urrutia murió en los separos municipales, después que la detuvieran de manera arbitraria cuando discutía con el padre de su hijo menor, identificado como Kevin E.H.

En septiembre de 2025, la Fiscalía de Oaxaca informó que investigaba la muerte de Andrea Tamara Balderas Alegría, ocurrida al interior de la comandancia de Salina Cruz.

La mujer fue hallada sin vida dentro de la celda el sábado 13 de septiembre, luego que fuera detenida por la policía municipal. Por los hechos fueron llamados a declarar a 10 elementos de la dependencia.