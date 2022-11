‘One Chip Challenge’: Este es el reto viral en Tiktok que puede causar daños severos a la salud

"One Chip Challenge" es el reto que consiste en comer la papa más picante del mundo. (TikTok HotSpanish)

Un nuevo reto viral en la red social TikTok, y que llegó a México, ha encendido alarmas en las autoridades de Estados Unidos, debido a que puede traer graves riesgos a la salud, e incluso la muerte, de las personas que lo realizan.

Se trata del One Chip Challenge, el reto de TikTok donde distintos influencers y creadores de contenido salen a las calles ofreciendo desde los 20 hasta los 2 mil pesos a las personas que se atrevan a comerse la papita más picante del mundo.

Dicha fritura contiene dos de los chiles más picantes que se pueden encontrar en el mundo: se trata de la variedad de Carolina “Reaper” y “escorpión”.

La variante “reaper”, un híbrido entre el chile habanero y el naga bhut jolokia, tiene una calificación Scoville —la cual mide el grado de picor— de 1.7 millones de unidades, mientras que “escorpión” tiene una escala de 1.2 millones, según se indica en el sitio web de la marca Paqui.

La misma empresa recomienda beber leche o comer helado en caso de no soportar el picor del producto, e incluso, consultar al médico si es necesario. Entre las advertencias señala que una persona no debe consumirlo si es sensible a los alimentos picantes, alérgico a los pimientos, si está en estado de embarazo o tiene alguna condición médica.

Entre las instrucciones del producto se indica que, después de tocar la papa frita, hay que lavarse las manos y evitar rozarse los ojos o el rostro.

¿Qué daños a la salud puede provocar el One Chip Challenge?

La semana pasada, autoridades del Departamento de Policía de DunWoody, en Estados Unidos, alertaron a la población sobre el reto de la papa más picante del mundo, debido a un reporte sobre el caso de un joven que se encuentra recibiendo tratamiento médico por realizar el reto.

Este desafío puede causar efectos secundarios graves, como tos severa, asma, ardor grave en los ojos y la boca y vómitos. También puede provocar “problemas de salud más graves, daño esofágico, dolor de pecho, palpitaciones e incluso ataques cardíacos”, según han advertido los servicios médicos a la dependencia estadounidense.