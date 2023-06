Susana Zabaleta ‘invitó’ a Peso Pluma a cantar con ella: ‘Me encantaría que se atreviera’

La popularidad de Peso Pluma ha sido motivo para que diversos artistas sean cuestionados por la posibilidad de realizar una colaboración musical con el joven artista, entre los que están Susana Zabaleta, quien no solo dijo que sí, sino lo retó a cantar con ella.

Al término del estreno de la temporada actual de Los Monólogos de la Vagina, obra de teatro que está cumpliendo 23 años, Zabaleta fue cuestionada por su próxima presentación musical en el Lunario del Auditorio Nacional.

Susana Zabaleta se presentará de nueva cuenta en el Lunario del Auditorio Nacional. (Cuartoscuro / Daniel Augusto)

Susana Zabaleta ‘reta’ a Peso Pluma a cantar con ella

Cada dos meses, Susana se presenta en el Lunario con un show donde procura realizar diferentes dinámicas, y la que sigue será sobre género banda.

En este sentido, le preguntaron si invitaría a Hassan Emilio Kabande Laija, mejor conocido como Peso Pluma, para que cantara una canción con ella, quien alegremente dijo que sí, e incluso le dejó la invitación abierta para subir juntos al escenario.

“La vez pasada fue Broadway y ahora será banda. Me encantaría que (Peso Pluma) se atreviera a cantar conmigo. Imagínate, hay varios músicos en la mesa y vamos a ver quién dice que sí, quién se atreve a subirse a cantar aunque sea en el Lunario”, aseguró la soprano.

Peso Pluma es uno de los cantantes mexicanos más populares a nivel mundial en la actualidad. (Foto: Instagram / @pesopluma)

“Yo sé que ellos cantan así para multitudes, pero estaría increíble que se atrevieran a cantar conmigo”, agregó.

Incluso, se atrevió a cantar un fragmento de ‘Ella baila sola’, canción que Peso Pluma canta en colaboración con Eslabón Armado.

“Compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola”, cantó Zabaleta imitando el característico tono del cantante de corridos bélicos y provocando risas entre la prensa presente.

¿A qué cantante no invitaría Susana Zabaleta para cantar con ella?

De igual forma, señaló que, si bien hay algunos cantantes de música banda a los que les ha extendido la invitación para su próximo show, también confesó a qué artista de plano no piensa invitar: Julión Álvarez.

Julión Álvarez está descartado como invitado de Susana Zabaleta. (Foto: Instagram / @lospasosdejulion)

“Julión (Álvarez) no, casi lo mato. Ese no creo que diga que sí después de todas las cosas que le dije. Pero es que ahora ya no cantan feo a las mujeres y eso es bonito”, aseguró la también actriz, que actualmente forma parte de la puesta en escena Los Monólogos de la Vagina.