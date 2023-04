¿Qué tan buenos son los refrescos? 5 claves para elegir un ‘chesco’, según Profeco

¿Agua de horchata o de jamaica?, ¿cerveza o refresco?, ¿agua simple o mineral?, ¿jugo o refresco? Para refrescarse en un día cotidiano hay muchas opciones qué elegir. Aunque ese vasito burbujeante se antoja en especial para el calor o los taquitos, en medio de la variedad hay algunos que podrían tener más efectos secundarios que otros por sus compuestos.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) constantemente ha realizado estudios de calidad a los refrescos y en varias ocasiones ha explicado cuáles son algunas recomendaciones para comprar de manera informada.

Por ejemplo, en su análisis más reciente de la Revista del Consumidor de mayo de 2023, el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor encontró varias marcas de refrescos reprobados porque incumplen con contenido neto, tienen información equivocada sobre sus azúcares añadidos y hasta información comercial engañosa.

Incluso en esta ocasión fue mencionada la refresquera mexicana Jarritos, debido a que usa la frase ‘Qué buenos son’, pero no la especifica ni lo comprueba en sus características, por lo que deberá retirarla para seguir en el mercado; o bien Chaparritas, ya que asegura que tiene jarabe de azúcar de caña y en realidad contiene jarabe de azúcar invertido.

Los refrescos son bebidas azucaradas cuyo consumo no se recomienda en exceso. (Fotos: Shutterstock).

¿Qué tanto daño hace tomar refresco?

Los refrescos forman parte de la categoría de bebidas azucaradas, según Harvard T.H. Chan School of Public son cualquiera con azúcar añadido y otros edulcorantes (jarabe de maíz de alta fructosa, sacarosa, concentrados de zumo de frutas, etc.). bebida con azúcar añadido y otros edulcorantes (jarabe de maíz de alta fructosa, sacarosa, concentrados de zumo de frutas, etc.).

De acuerdo con dicho sitio especializado, éstas contienen muchas calorías y pocos nutrientes, por ello están al final de su lista de bebidas saludables, ya que un consumo excesivo se ha asociado con:

Aumento de peso: beber una lata diaria traería como consecuencia subir hasta 2.5 kilos al año .

traería como consecuencia subir . Riesgo de diabetes de tipo 2

Cardiopatías y otras enfermedades crónicas

Riesgo de padecer gota

Afecta la salud de los huesos

Mayor riesgo de muerte prematura

De acuerdo ANPRAC, Industria Mexicana de Bebidas, el contenido calórico y azúcar de los refrescos depende de su formulación, por lo cual es necesario revisar la información del etiquetado en cada caso.

El refresco de cola es uno de los que más daño hace a la salud de los riñones. (Fotos: Shutterstock).

¿Un refresco puede ser sano?

De acuerdo con Profeco, se recomienda evitar los refrescos, aunque en una publicación de la Revista del Consumidor también menciona: “Debemos hacer hincapié en que no existen alimentos ‘buenos’ o ‘malos’, únicamente hábitos alimenticios que nos benefician o perjudican”.

Especialmente excederse con el refresco de cola y el de naranja es considerado de riesgo, ya que el primero contiene ácido fosfórico que puede dañar los riñones y se ha relacionado con el riesgo de osteoporosis; mientras que el segundo da la sensación de que se está tomando fruta (cuando en la mayoría de los casos no lo tiene) y podrías beber de más al creer que tiene sus beneficios.

Los refrescos de cola y naranja son de los más populares. (Foto: Shutterstock)

El único refresco considerado saludable es el agua con gas, que solo tiene dos ingredientes: agua mineral y gas carbónico. Según Harvard, esta versión a veces se sugiere como una alternativa más saludable a los refrescos azucarados:

“Las aguas carbonatadas, si no están endulzadas, son seguras para beber y una buena opción de bebida. No están asociados con problemas de salud relacionados con bebidas carbonatadas endulzadas como las gaseosas”.

Claves para elegir un refresco

En varias ediciones de la Revista del Consumidor se han publicado varias recomendaciones para escoger, de forma informada, un refresco. Esta es una recopilación de esas claves a considerar.

¿Con qué están endulzados?

El azúcar es el segundo ingrediente con más presencia luego del agua en los refrescos. Además, Profeco explica que hay que tener en cuenta que a veces las porciones declaradas son de 200 mililitros, aunque el tamaño más pequeño de la botella es de 355 ml, por lo que podrías ingerir más de las que crees.

Usualmente se endulzan con elementos que tienen demasiadas calorías, como sacarosa o jarabe de maíz, este último, según la Revista del Consumidor, es un endulzante líquido que “si se consume en exceso fomenta la producción de la hormona ghrelina, la cual regula el apetito y su sobreproducción retarda la sensación de saciedad e induce al hambre”.

El azúcar es el segundo ingrediente principal en los refrescos después del agua. (Cuartoscuro)

¿Qué tipo de edulcorantes tiene?

En la industria se han modificado los contenidos de azúcares para dar versiones menos calóricas. Aquí aparece los edulcorantes, son sustitutos del azúcar, suelen aparecer en productos ‘light’ y su función es endulzar con menos calorías.

Según Profeco, hay:

Naturales o nutritivos : stevia (de la planta stevia rebaudiana), la cual es 300 veces más dulce que el azúcar común; y sorbitol (de algas rojas y algunos frutos como las bayas o las peras).

: stevia (de la planta stevia rebaudiana), la cual es 300 veces más dulce que el azúcar común; y sorbitol (de algas rojas y algunos frutos como las bayas o las peras). Sintéticos o artificiales (o no nutritivos): aspartame, acesulfame K, sacarina y la sucralosa, las cuales tienen un nulo aporte energético. Aunque está aprobado su uso, pueden afectar la salud si se excede su Ingesta Diaria Aceptada.

Las bebidas con edulcorantes deben consumirse con cuidado en ciertas condiciones, si se padece diabetes es recomendable consultar a un médico para conocer la recomendación de consumo; además, estas sustancias no son recomendables en niños.

Considera que hay productos que no se ostentan como bajos en calorías, pero tienen edulcorantes.

¿Qué tantas calorías tiene?

Si estás ingiriendo más calorías de las que ‘quemas’, podrías ser más propenso a padecer diabetes, dice la Revista del Consumidor:

“Aunque ningún alimento por sí solo es responsable del aumento de peso, el consumo excesivo de refrescos o bebidas saborizadas puede desequilibrar tu dieta considerablemente. Recuerda que todos los alimentos te aportan energía en mayor o menor medida”.

Además esto va de la mano con no reemplazar con refresco el consumo de alimentos de alta cantidad nutricional como la leche, en especial en niños.

Los refrescos de dieta también tienen afectaciones negativas a la salud. (Foto: Shutterstock)

¿Tiene cafeína?

En especial los refrescos de cola suelen tener cafeína, por lo que si eres una persona sensible a esta sustancia activa que también está en el café podrías experimentar efectos secundarios como temblores, insomnio o ansiedad.

¿Qué colorantes tiene?

Los colores son importantes en la industria de bebidas, se pueden encontrar algunos como: