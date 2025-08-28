‘¿Si Estados Unidos incauta dinero de ‘El Mayo’ Zambada, México lo pediría’: Sheinbaum

Omar García Harfuch enfatizó que los 15 mil millones de dólares que se comprometió a pagar ‘El Mayo’ Zambada son un cálculo del Departamento de Justicia de Estados Unidos que no necesariamente se van a recuperar. [Fotografía. Cuartoscuro]

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que en caso de que Estados Unidos incaute los recursos de Ismael ‘El Mayo’ Zambada, líder histórico del Cártel de Sinaloa, su gobierno reclamaría ese dinero como una compensación por los daños causados por el narcotraficante al país y lo entregaría a las personas más humildes.

En el acuerdo de culpabilidad que firmó ‘El Mayo’ Zambada para librar la pena de muerte, el líder del Cártel de Sinaloa se comprometió a pagar una multa de 15 mil millones de de dólares; no obstante, la mandataria dijo en conferencia de prensa que si los crímenes del narcotraficante fueron cometidos en México, estos recursos tendrían que quedarse en el país para resarcir los daños.

“Si hubiera una incautación de recursos, pues obviamente la estaríamos pidiendo por los daños causados a la población en México y que fuera repartido para la gente, para la gente más humilde”, sostuvo la presidenta en su conferencia de prensa en Palacio Nacional.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, dijo que los 15 mil millones de dólares que se comprometió a pagar ‘El Mayo’ son un cálculo del Departamento de Justicia de Estados Unidos que no necesariamente se van a recuperar.

Sin pruebas hasta el momento sobre sobornos a políticos mexicanos

Sobre las declaraciones de ‘El Mayo’ Zambada, la presidenta Sheinbaum afirmó que hasta el momento no tienen ninguna prueba de los sobornos que el narcotraficante confesó haber entregado a militares y políticos para operar con libertad.

La mandataria aseguró que las investigaciones sobre colusión entre autoridades y el crimen organizado se hacen siempre y no por las declaraciones de ‘El Mayo’, pero aclaró que hasta el momento no han encontrado nada, aunque garantizó que si durante una investigación se encuentra algún indicio, no se va a encubrir a nadie.

“No tenemos en este momento ninguna prueba contra ningún servidor público ni miembro de Ejército, de la Marina y si se llegara a encontrar (entre) todos los que somos parte del gabinete de seguridad, no se va a cubrir a nadie”, indicó la presidenta.

García Harfuch dijo que lo que sí han acreditado es la participación de policías municipales y estatales en actividades delictivas del crimen organizado y destacó que ha habido detenciones. Así también, señaló que cualquier acusación de ‘El Mayo’ Zambada en contra de algún funcionario se tiene que acreditar con pruebas.

“Si hay una declaración y hay una imputación de un delincuente a una persona o un funcionario, tiene que también probarse que haya sido así (...) No sólo por el señalamiento se hace una detención, tiene que haber un señalamiento y una comprobación de que esto ha sido así”, apuntó.

Cártel de Sinaloa con varios líderes: García Harfuch

El titular de la SSPC explicó que el Cártel de Sinaloa tiene varias cabezas al estar dividido en facciones, por lo que la detención de ‘El Mayo’ Zambada no marca la extinción de este grupo criminal, sino que sólo merma la facción que él dirigía.

“El Cártel de Sinaloa nunca ha tenido un líder como tal, siempre ha habido varios líderes, es un cártel que tiene, digamos, como varias ramas, una de ellas era Ismael ‘El Mayo’ Zambada, el otro, ‘El Chapo’ Guzmán, después los hijos de ‘El Chapo’, ‘El Guano’, que también es hermano de ‘El Chapo’, otro ‘El Chapo’ Isidro. Es decir, no puede estar terminado el cártel porque hay varias cabezas de esto que fue en su momento el Cártel de Sinaloa. Todavía hay células y líderes delictivos muy importantes que tienen que ser detenidos”, indicó García Harfuch.