Festejos en el Ángel de la Independencia EN VIVO tras victoria de México vs. Sudáfrica

Personas se reúnen en el Ángel de la Independencia para celebrar la victoria de la Selección Mexicana ante Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial 2026. (Foto: Archivo / Cuartoscuro)

¡Celébralo, México! Miles de personas se reúnen en el Ángel de la Independencia la tarde de este jueves 11 luego de que México derrotó a Sudáfrica en la cancha del Estadio Ciudad de México.

La inauguración del Mundial 2026 fue todo un éxito. El concierto de Shakira, Belinda, Maná, J. Balvin y Danny Ocean le puso ritmo al primer encuentro de la Copa del Mundo de la FIFA.

Minutos después, tanto Julián Quiñones como Raúl Jiménez confirmaron las buenas vibras con los goles que le dieron el triunfo al equipo diridigido por Javier ‘Vasco’ Aguirre, quien tuvo revancha en el duelo contra Hugo Broos.

Desde las primeras horas de este jueves 11 de junio, mientras las protestas en CDMX se dirigían al Estadio Ciudad de México, miles de personas iban en sentido contrario, con rumbo al Ángel de la Independencia, donde se suelen festejar los triunfos de la Selección Mexicana.

No todo es fiesta en el Ángel; madres buscadores también se manifiestan

Pese al triunfo de México en la inauguración del Mundial, la base del Ángel de la Independencia también sirvió como escenario de una protesta. Un grupo de madres buscadoras se manifestó en el lugar para exigir justicia en el caso de la desaparición de sus familiares.

Con consignas como: “No son ni uno, ni dos, ni tres: son miles”, “hijo, escucha, tu madre está en la lucha”, “¿dónde están, dónde están, nuestros hijos dónde están", " México campeón en desaparición"... las madres buscadoras acompañaron su manifestación pacífica con pancartas y mantas en las que se pueden ver fotografías de decenas de personas desaparecidas.

Calles afectadas por los festejos en el Ángel de la Independencia

Autoridades de la Ciudad de México informaron del cierre de calles y avenidas debido a los festejos en el Ángel de la Independencia por la victoria de la Selección Mexicana.

De acuerdo con el reporte más reciente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de CDMX, los cortes a la circulación vehicular se aplican desde la Glorieta de la Diana Cazadora, sobre Avenida Paseo de la Reforma, hasta su cruce con Avenida Insurgentes.

Otra de las calles afectadas por los festejos en el Ángel de la Independencia es la Avenida Antonio Caso.

Alternativas viales a los cierres por triunfo de México

De acuerdo con información del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, las personas que necesiten circular por la zona tienen dos alternativas viales: la Avenida Chapultepec y el Circuito Interior.