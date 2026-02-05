México y la Copa Mundial de la FIFA 2026: Un momento clave para el turismo, la economía y la hospitalidad comunitaria

México vive hoy un momento histórico para el turismo. En los últimos años, hemos sido testigos de un fenómeno extraordinario: el turismo doméstico ha cobrado una fuerza inédita. El 70% de quienes reservan en Airbnb dentro del país son mexicanos que exploran su propio país. Más de un millón de personas usaron la plataforma por primera vez el año pasado, con un 90% de estos viajeros eligiendo destinos nacionales. Este entusiasmo por descubrir México ha hecho posible que 50 nuevos destinos recibieran su primera reserva en Airbnb, y que uno de cada cuatro viajes ocurra en zonas rurales y destinos poco concurridos. Así, contribuimos a democratizar los viajes, expandiendo los beneficios del turismo a cada vez más comunidades y activando nuevas economías regionales.

El impacto es tangible y local. Solo en 2024, gracias a la comunidad de anfitriones en Airbnb, la Ciudad de México registró una derrama económica superior a los 22 mil millones de pesos, beneficiando indirectamente a más de 46 mil personas en sectores como alimentos, transporte y comercio. Destaca que el 45% del gasto de los huéspedes se queda en la colonia donde se hospedan, apoyando a pequeños negocios y servicios locales, y fortaleciendo el tejido social de la ciudad.

Nos encontramos ahora en la antesala de un evento que marcará un hito para México y el mundo: la Copa Mundial de la FIFA 2026. Por primera vez, tres países —México, Estados Unidos y Canadá— compartirán la sede, proyectando recibir alrededor de 5.5 millones de visitantes. La Ciudad de México será protagonista, albergando el partido inaugural -única ciudad en el mundo que tendrá la distinción de ser sede por tercera ocasión del silbatazo inicial del mundial de fútbol- y otros encuentros clave. Este evento no solo posiciona a México ante los ojos del mundo, sino que representa una oportunidad sin precedentes para que el turismo genere valor, desarrollo y bienestar.

En Airbnb hemos decidido aliarnos con la FIFA para convertirnos en la plataforma oficial de reservas de alojamiento y experiencias alternativas durante la Copa Mundial. Nuestro objetivo va más allá del hospedaje: buscamos facilitar una experiencia auténtica, local y hospitalaria, que conecte a los aficionados con la riqueza cultural de México y genere oportunidades para miles de familias, emprendedores y pequeñas empresas turísticas a lo largo y ancho del país.

Según Deloitte, se estima que la actividad generada por Airbnb durante el Mundial podría aportar más de 560 millones de dólares a la economía local y crear más de 20 mil oportunidades de empleo, lo que representa el 61% de empleos directos e indirectos creados en la región norteamericana, confirmando que este evento tendrá un impacto positivo para México y los mexicanos. Por eso, queremos invitar a todos los mexicanos a sumarse como anfitriones ocasionales, tal como lo hicimos en París durante los Juegos Olímpicos. Esta es una oportunidad única para abrir las puertas de sus hogares, participar de manera temporal y ser parte activa de la hospitalidad que hará de este Mundial una experiencia inolvidable para todos.

Cada nuevo anfitrión ocasional podría obtener ingresos adicionales de 1,300 dólares solo en el periodo del torneo. Calculamos que cerca de medio millón de noches serán reservadas en la plataforma para alojar a los viajeros internacionales que se hospedarán en México. Además, el impacto será duradero: el 65% de los visitantes internacionales tiene la intención de regresar a México en los próximos cinco años, fortaleciendo así el turismo de repetición y sumando otros 240 millones de dólares a la economía nacional.

Seremos anfitriones de mucho más que un torneo: seremos anfitriones de sueños, encuentros y experiencias que mostrarán lo mejor de México ante millones de personas. La hospitalidad mexicana, reconocida mundialmente, será el diferenciador que hará que los visitantes regresen atraídos por la calidez y autenticidad de nuestras comunidades. El reto y la oportunidad están en convertir este momento en un legado de valor compartido y crecimiento sostenible para todos. En Airbnb, estamos listos para recibir al mundo. Pero, sobre todo, estamos listos para que México brille con la fuerza de su gente, su cultura y su hospitalidad. La Copa Mundial de la FIFA 2026 es nuestra oportunidad de mostrar que, en cada rincón de nuestro país, hay un anfitrión esperando a compartir lo mejor de México.