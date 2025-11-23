FC Juárez vs. Pachuca en Play-In del Apertura de la Liga MX: ¿Quién se queda el último boleto a liguilla?

Juárez vs Pachuca es el último partido del Play In de cara a la liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX. (Foto: Cuartoscuro)

El último boleto para la liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX se define entre FC Juárez y el equipo de Pachuca dentro del Play-In del futbol mexicano.

Los ‘Bravos’ cayeron ante Tijuana, que liderados por Gil Mora, vencieron 3 a 1, pero los de la frontera tienen una segunda oportunidad para colarse a la ‘Fiesta Grande’.

En cambio, Pachuca venció a Pumas con un marcador 3 a 1 para eliminar los Universitarios del actual certamen de futbol.

¿Cuáles son las alineaciones del Juárez vs. Pachuca?

FC Juárez recibe en su casa al cuadro de Pachuca y lo hace con el siguiente cuadro titular:

1 S. Jurado (capitán)

5 D. García

2 J. Murillo

26 J. Manríquez

237 E. López

18 H. Martínez

8 G. Castilho

17 R. Pizarro

9 M. Montero

11 J. L. Rodríguez

19 O. Estupiñán

La respuesta de ‘Los Tuzos’ es la siguiente alineación:

25 Carlos Moreno

2 Sergio Barreto

4 Eduardo Bauermann

3 Alonso Aceves

12 Brían García

5 Pedro Pedraza

26 Alan Bautista

23 Luis Quiñones

11 Dussama Idrissi

29 Robert Kenedy

99 Jhonder Cádiz

¿Cómo llegaron Pachuca y Juárez a su encuentro del Play In en el Apertura 2025?

Dirigidos por el uruguayo Martín Varini, los ‘Bravos’ salen de locales para buscar el último boleto a la liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX, apoyados en el buen momento de forma de Estupiñán, con ocho goles en el torneo.

Juárez no cuenta con el defensa Alejandro Mayorga, pieza clave en la parte baja de la cancha, expulsado a mitad de semana ante el Tijuana, pero los ‘Tuzos’ no tendrán al delantero ecuatoriano Enner Valencia, debido a una lesión.

Varini tratará de mantener el orden atrás y a partir de ahí asediar a su rival, cuyo ataque estará comandado por Quiñones y por el venezolano Jhonder Cádiz, sustituto del mundialista Valencia.

El pasado jueves Tijuana derrotó a Juárez y firmó su pase a la etapa de los ocho mejores y Pachuca eliminó a los Pumas UNAM.

Juárez no tuvo los resultados deseados en sus últimas presentaciones del Apertura 2025 de la Liga MX. En la última jornada perdió en casa ante Querétaro y en caso de perder ante Pachuca, queda eliminado.

Los ‘Tuzos’ estrenaron el jueves al entrenador argentino Esteban Solari y dejaron una buena impresión, al derrotar por 3-1 a los Pumas.

En la fase regular, el Juárez FC anotó seis goles más que Pachuca, con una defensa más segura, que recibió siete anotaciones menos.

El pasado 18 de octubre Pachuca empató 2-2 en casa de los ‘Bravos’ durante el torneo regular.

Con información de EFE