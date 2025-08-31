¿Dónde ver EN VIVO HOY la Indycar 2025 de Nashville? Pato O’Ward larga desde la pole en la última carrera

Pato O'Ward ya aseguró el subcampeonato de la IndyCar 2025 y Álex Palou el campeonato. (Fotos: EFE).

¡La última y nos vamos! La IndyCar 2025 hoy en México vive un momento especial con el Gran Premio de Nashville, la carrera de cierre de temporada, que promete emociones fuertes con Patricio O’Ward desde la pole position.

El piloto mexicano Pato O’Ward, que ya aseguró el subcampeonato, busca cerrar el año con una victoria histórica en el Nashville Superspeedway, un óvalo donde jamás ha ganado partiendo desde la posición de honor.

“El coche estuvo genial. Me sentí muy cómodo en los entrenamientos y no me asusté ni nada. Estoy contento con eso. Muy bien”, expresó el deportista de Monterrey.

La carrera de 225 vueltas promete ser intensa. Pato O’Ward sale desde la pole con la motivación de lograr su décima victoria en IndyCar.

¿A qué hora es la carrera de IndyCar en Nashville hoy?

El Borchetta Bourbon Music City Grand Prix 2025 se disputa este domingo 31 de agosto de 2025 en el Nashville Superspeedway.

En México, la carrera está programada para arrancar a las 12:00 horas (tiempo del Centro de México).

El Nashville Superspeedway es un óvalo de 1.33 millas con forma de “D” y 14 grados de inclinación, diseñado para ofrecer adelantamientos y carreras de alta velocidad. Desde 2024, la carrera del Gran Premio de Nashville se disputa en este óvalo en lugar del trazado urbano en el centro de la ciudad, lo que ha dado un aire fresco a la competencia final de la temporada.

Fotografía cedida por IndyCar donde aparece el piloto mexicano Pato O'Ward, de la escuadra Arrow McLaren, celebrando su victoria junto a su equipo en la primera carrera en el óvalo corto del Iowa Speedway. (Foto: EFE).

¿Dónde ver en vivo la IndyCar en México?

La transmisión en vivo del Gran Premio de Nashville 2025 en México está disponible a través del servicio de streaming Disney+.

Además, puedes seguir la tabla de posiciones en directo en el sitio oficial de IndyCar.

¿Cómo marcha el campeonato de la IndyCar 2025?

La temporada 2025 ya tiene definido a su campeón: Álex Palou con Chip Ganassi, quien consiguió su cuarto título de la categoría.

Detrás de él, el mexicano Pato O’Ward (Arrow McLaren) aseguró el subcampeonato tras una campaña consistente con dos victorias: Iowa Speedway y la IndyCar de Toronto.

Parrilla de salida de la IndyCar en Nashville Superspeedway 2025

O’Ward marcó un promedio de 202.621 millas por hora en la clasificación, obtuvo su segunda pole del año. A su lado parte David Malukas (A.J. Foyt Enterprises), seguido por el danés Christian Lundgaard, en lo que fue su mejor clasificación en óvalo.

Álex Palou, campeón de la temporada, larga cuarto con la intención de cerrar fuerte el campeonato.

Otros contendientes de peso como Scott Dixon (quinto) y el local Josef Newgarden (sexto) estarán en la pelea, convirtiendo a esta última cita en una de las más atractivas del calendario.

Álex Palou, el tetracampeón de la Indy: "Si me lo dices hace 5 años, diría que estás loco". (Foto: EFE/ Kenneth Fernandez). (Kenneth Fernandez/EFE)