‘Prófugos del Anexo’ y de los conciertos en CDMX: Alfredo Olivas y Julión Álvarez explican qué pasará

Prófugos del anexo había anunciado conciertos en CDMX, pero la preventa no se realizó. (Foto: Instagram @alfredoolivasofficial)

“En las pedas y en los pedos”, escribieron esta tarde los músicos Alfredito Olivas y Julión Álvarez en un comunicado publicado este lunes sus redes sociales, donde explicaron que los dos conciertos de Prófugos del anexo en CDMX están pospuestos hasta nuevo aviso.

El pasado 10 de mayo, Alfredito Olivas publicó un video en Instagram en el cual dio una felicitación por el Día de las Madres y además anunció dos shows de Prófugos del anexo, su gira con Julión Álvarez, para los días 20 y 21 de junio en la Ciudad de México.

El cantante de corridos incluso había dicho que la preventa sería a través de Banorte el 15 y 16 de mayo y la venta general estaba prevista para el 17 de mayo, sin embargo, nada de eso ocurrió.

El día de la preventa, Banorte publicó en sus redes sociales que no se realizaría porque no estaba confirmada la sede y hasta ahora los músicos no habían explicado si estaban cancelados.

'Prófugos del Anexo' es la gira conjunta de Julión Álvarez y Alfredo Olivas. (Instagram @lospasosdejulion)

¿Qué pasó con los conciertos de Prófugos del Anexo en CDMX?

En el comunicado de Olivas y Álvarez se pide una disculpa a los fans que esperaban la llegada de Prófugos del Anexo Tour 2024. En las pedas y en los pedos:

“Por este medio queremos ofrecer una enorme disculpa a todo nuestro público de Ciudad de México y sus alrededores, ya que las presentaciones que se tenían programadas para el 20 y 21 de junio quedan pospuestas hasta nuevo aviso por circunstancias que están fuera de nuestras manos, ya que el único propósito es llevarles nuestra música, pero esto se vio frenado por razones que más adelante serán de su conocimiento”.

Aunque los conciertos en CDMX no se realizarán en las fechas anunciadas, se menciona en el documento que se está trabajando para realizarlos pronto y se invitó al público a estar atento a las redes sociales oficiales de Julión Álvarez y Alfredo Olivas.

“Estamos trabajando para que estos conciertos se lleven cabo lo más pronto posible, buscando las mejores condiciones para nuestro público, así disfrutaremos juntos de los grandes momentos que se viven en Prófugos del Anexo”.

‘Prófugos del Anexo’ en CDMX está pospuesto. (Foto: Instagram @lospasosdejulion)

Este no es el primer percance de Prófugos del anexo, pues Alfredo Olivas y Julión Álvarez fueron multados en Chihuahua por cantar el narcocorrido ‘El Malo de Culiacán’.

“Gobierno, discúlpennos, de verdad públicamente pedimos disculpas, se nos fue el rollo, I am sorry. Ahora, sí ya nos van a cobrar la multa, pues nos la echamos”, dijo Julión desde el escenario.

¿Cuánto cuestan los boletos de ‘Prófugos del anexo’?

Los precios varían según la ciudad, como referencia estos son algunos rangos:

León, Guanajuato: 700 a 10 mil pesos.

Puerto Vallarta, Jalisco: 650 a 7 mil 700 pesos.

Página de Boletitos donde se ofrecen los boletos para 'Prófugos del Anexo' en León. (Foto: Captura de pantalla)