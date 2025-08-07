¿Quién es Daniel Chávez, el empresario detrás del resort en Cancún donde vacacionó el hijo de AMLO?

La trayectoria profesional de Chávez Morán comenzó con la construcción de casas de hospedaje en Mazatlán. (Fotos: Cuartoscuro, Vidanta World / Diseño: EF)

Al mismo tiempo que se dio a conocer que José Ramón López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, pasó dos semanas de vacaciones en el exclusivo resort Vidanta Riviera Maya, en Cancún, también comenzaron a surgir dudas sobre quién es el propietario de este complejo hotelero.

De acuerdo con el periodista Enrique Hernández Alcázar, el hijo mayor de López Obrador se hospedó en el lujoso hotel, propiedad de Daniel Chávez Morán, fundador de Grupo Vidanta, una empresa dedicada al desarrollo de lujosos resorts a nivel internacional.

El comunicador compartió una fotografía de López Beltrán en la alberca del hotel junto a su familia, a lo que el hijo de AMLO respondió con un mensaje en sus redes sociales en el que defendió su derecho a la privacidad, asegurando que no es un funcionario público.

Esta polémica se suma a la de su hermano, Andy López Obrador, quien en días recientes fue criticado por vacacionar en un hotel cinco estrellas de Tokio, donde las habitaciones cuestan entre 11 mil 550 pesos (siendo su tarifa más accesible) a 49 mil 213 pesos la noche.

¿Quién es Daniel Chávez Morán, fundador de Grupo Vidanta?

Ahora la atención se ha volcado sobre el empresario Daniel Chávez, quien de acuerdo con su perfil en la página de web de Fundación Vidanta, también es desarrollador de proyectos inmobiliarios y de infraestructura turística en México y América Latina.

Según se explica en su biografía, en 1973, con apenas 21 años, Chávez Morán obtuvo el título de ingeniero civil por la Universidad de Guadalajara, convirtiéndose en el egresado más joven en la historia de esa institución en lograrlo.

La trayectoria profesional de Chávez Morán comenzó con la construcción de casas de hospedaje en Mazatlán y un año después inauguró su primer hotel: Paraíso Mazatlán.

“Por más de 45 años, Chávez Morán y su equipo han elegido cuidadosamente los centros turísticos, buscando los mejores inmuebles cerca de las playas, permitiéndoles contar con hermosos paisajes y bellezas naturales.”, señala la reseña.

La expansión de Grupo Vidanta en México: resorts de lujo, campos de golf y hasta una línea de cruceros

De acuerdo con la Fundación, actualmente, Grupo Vidanta posee y opera más de 30 resorts de lujo en destinos turísticos como Nuevo Vallarta, Riviera Maya, Los Cabos, Acapulco, Puerto Vallarta, Puerto Peñasco y Mazatlán.

También es dueño de Vidanta Golf, el cual incluye la Academia de Golf Jack Nicklaus en Nuevo Vallarta, así como de Cirque du Soleil JOYÀ, el primer espectáculo para residentes del Cirque du Soleil que opera fuera de los Estados Unidos.

La reseña indica que recientemente, Grupo Vidanta se encuentra en el proceso de desarrollar The Parks, una serie de nuevas experiencias de entretenimiento inmersivo a gran escala en Vidanta Nuevo Vallarta. Asimismo, está construyendo The Estates, un concepto de alojamientos vacacionales más lujosos, al igual que se prepara para el lanzamiento de su nueva línea de cruceros, Vidanta Cruises.

En su reportaje, Hernández Alcázar se refiere a Daniel Chávez Morán como “compadre de AMLO y empresario beneficiado durante el sexenio de la llamada Cuarta Transformación” donde fue asesor honorario del Tren Maya.

Según el periodista, Grupo Vidanta recibió entre 2019 y 2020, la ampliación por hasta 15 años de al menos tres concesiones federales para operar playas en Nayarit, Jalisco y Guerrero, así como dos permisos adicionales para explotar playas en Acapulco y Puerto Vallarta.