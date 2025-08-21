Adán Augusto, motivo de encono en el Senado

Quiso pasar desapercibido, pero no fue así. La presencia ayer de Adán Augusto López de nuevo generó pleito en el Senado. “A unos metros de mí está el líder del cártel de La Barredora, hay pruebas, las tienen los militares en llamadas telefónicas”, denunció la panista Lilly Téllez en la Comisión Permanente. Luego fue más allá y gritó: “¡que saquen a Adán del Pleno!”. La morenista Yeidckol Polevnsky pidió orden y “que traigan un psiquiatra o una camisa de fuerza” para la panista. “Por favor, hagamos algo, no podemos tener locos en la tribuna”, expresó.

Los ‘otros datos’ de Atizapán

Aunque el alcalde de Atizapán, Pedro Rodríguez Villegas, presume tener el municipio más seguro del Estado de México y ser uno de los ediles con mayor aprobación según la encuesta CE Research, los delitos por extorsión y narcomenudeo siguen a la orden del día. Prueba de ello es que, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en 2025 se registró un aumento de 200% de indagatorias por narcomenudeo en el municipio.

Sacudida al grupo en el poder en BC

Aún no terminan de recuperarse por el retiro de la visa a la gobernadora de Baja California y su esposo, cuando sigue la zarandeada a su grupo político. El Departamento de Estado revocó las visa a Luis Samuel Guerrero Delgado, esposo de la presidenta municipal de Mexicali, Norma Alicia Bustamante, y, según el semanario Zeta, la orden es extensiva a la gobernante local, aunque ella sostiene que “puedo comprobar con mi vida que soy una persona honorable”. Resulta que ambos son del mismo círculo que Carlos Alberto Torres, esposo de la mandataria estatal, Marina del Pilar. Y, como dijera el clásico, ‘aún hay más’, pues se dice que estarían en la mira de Washington otros secretarios del gobierno estatal y otra alcaldesa. ¿Pues qué les sabrán?

‘En otros países se descarrilan más los trenes’

Aunque rechazó que el Tren Maya se haya descarrilado el martes y dijo que sólo se trató de una anomalía en el aparato de vía, el director general de ese transporte peninsular, Óscar David Lozano Águila, afirmó que en otros países se descarrilan más los trenes. El funcionario dijo que tan sólo en España durante 2022 se registraron 171 descarrilamientos, mientras que en Estados Unidos van mil 600 incidentes de este tipo. Si no se trató de un descarrilamiento, ¿por qué hacer la comparación?

Maduro y sus efectos en la ‘4T’

La persecución de Trump en contra de Nicolás Maduro ya provocó efectos en la clase política mexicana. Entre el senador morenista Gerardo Fernández Noroña y la panista Lilly Téllez el tema salió a relucir en el pleno de la Comisión Permanente. “Yo no le pongo ningún apodo y le exijo que me tenga respeto, si no quiere que le ponga un apodo”, reclamó Noroña a la senadora al final de la sesión de ayer, luego de que lo llamara de nuevo Changoleón. La respuesta a gritos de Téllez fue inmediata: “¿Va a entregar a Maduro o va a defender a Maduro? ¡Conteste, cobarde Changoleón! Así el nivel de los legisladores.

¿Datos a modo?

La oposición en el Senado no escatimó en reprochar la “manipulación” del gobierno para medir el índice de pobreza, pues el estudio que hizo el INEGI para asegurar que 13 millones dejaron de ser pobres tiene preguntas modificadas. Por ejemplo, Ricardo Anaya, coordinador del PAN en la Cámara alta, destacó que “tramposamente” a la gente ya no se le pregunta si tiene IMSS o ISSSTE, sino sólo si cuenta con seguro médico privado. Criticó que ahora que la ‘4T’ desapareció a Coneval, encargado de esta medición, el INEGI usa dos o tres datos que le vengan bien al gobierno.