(VIDEO) Noroña y ‘Alito’ Moreno casi se golpean en el Senado: ‘No me ponga el dedo encima’

Gerardo Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva del Senado, y el priista Alejandro Moreno llegaron a los gritos en la sesión del Pleno, tras la declaratoria de constitucionalidad de la reforma de la supremacía constitucional.

Aunque el trámite a la reforma ya se había hecho, los priistas hicieron que se abriera el debate.

Fernández Noroña dio la palabra a tres priistas, y quiso cerrar las intervenciones con un “no está a discusión nada, el trámite ya se realizó”.

Consultó a la asamblea si el asunto quedaba suficientemente discutido, a lo que Morena y aliados de PVEM y PT dijeron que sí.

‘Alito’ Moreno optó por bajar de su escaño y se paró al lado del presidente de la mesa directiva, haciéndose de palabras.

'Alito' Moreno bajó del escaño y le reclamó al presidente de la Mesa del Senado por la reforma de la supremacía constitucional. (Foto: El Financiero | LUCÍA FLORES) (Lucía Flores Mejía/Lucía Flores)

- Siempre te hemos respetado para que no nos des la palabra, resaltó el priista

-Vaya a su curul y dígame desde su curul. No me ponga el dedo encima, no me ponga el dedo encima, replicó Noroña con tono más alto ante la expresión del priista, quien lo tocó ligeramente en el blazer.

-¡No me grites, no me grites! ¡A mí no me grites, a mí no me grites, a mí no me grites! 50 veces lo hiciste. No me grites, gritó el campechano.

-¡Respeto a la presidencia, respeto a la presidenciaaaa!, siguió Noroña con gritos.

🗳️📌 ALITO MORENO VS FERNÁNDEZ NOROÑA



Gritos y codazos.



La sesión en el Senado se calentó cuando el líder del PRI, Alejandro ‘Alito’ Moreno, enfrentó a Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva.



La razón: No cederle la palabra durante la declaratoria de… pic.twitter.com/4cP9L4Co1R — Juan Ortiz 🗳️👁‍🗨 (@Juan_OrtizMX) November 1, 2024

La morenista Lucía Trasviña intervino entre los senadores para detener el griterío.

El presidente de la mesa directiva resaltó que ha respetado siempre a todos los senadores, y les da siempre la palabra, pero “bajo ninguna circunstancia voy a permitir que me pongan un dedo encima”.

Morenistas se lanzan contra ‘Alito’ Moreno

El morenista Ignacio Mier pidió al PRI que recuerden la Ley de Herodes: “O te chingas o te jodes”, y resaltó que el priismo precisamente inspiró al director de cine Luis Estrada.

Arreció la critica afirmando que ese partido está por desaparecer, gracias a su presidente actual (Alejandro Moreno) a quien calificó de “sepulturero”.

‘Alito’ Moreno le recordó a Mier que él fue presidente del PRI, lo mismo que Adán Augusto López Hernández, coordinador de la bancada de Morena.

El coordinador morenista precisó que fue secretario general “y no me avergüenzo”. Además, lanzó una advertencia de que más senadores de oposición podrían sumarse a su bancada: “No estamos tan lejos que la semana próxima seamos 89″.

La bancada de Morena externó que el asunto estaba ya suficientemente discutido, así que Fernández Noroña regañó a sus integrantes con un “¡pues no lo aludan”, dado que el líder priista no dejaba de replicar cada vez que lo mencionaban.

‘Alito’ confía en la SCJN para frenar la reforma Judicial

El senador priista regresó al punto, pues a pesar de la reforma de la supremacía constitucional, perfiló que el próximo martes los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) “le den palo” a la reforma judicial.

“Bola de cínicos, corruptos… Se ven muy mal, dejen de defender a su expresidente, apoyen a su presidenta, son una vergüenza, jamás le aprenderán lo institucional y respeto al Revolucionario Institucional que es el padre de todos ustedes”, agregó.