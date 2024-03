Guardado culpa a jugadores por crisis del futbol mexicano: ‘Prefieren estar en Chivas’

Andrés Guardado regresó a México después de 17 temporadas fuera del país, su trayectoria en las ligas de España y Países Bajos le han permitido conocer el nivel del futbol en Europa y el esfuerzo que implica competir contra los mejores del mundo.

En una entrevista con Fox Radio, Guardado habló sobre la importancia de buscar nuevas experiencias y no quedarse en lo ‘conocido’.

“Mucho se habla de por qué no se van más futbolistas jóvenes a Europa. Hay cular del directivo, del medio, pero también del futbolista porque te envicias, te quedas en la cómoda. Por ejemplo, juegas en Chivas y viene el Osasuna, pero ves que juega de mitad de tabla para abajo en España, te ofrece menos dinero y te quedas aquí”, mencionó el futbolista.

"El Principito" se perderá varios juegos con La Fiera (Foto: Mexsport)

¿Qué dijo Andrés Guardado sobre el futbol de Europa?

Andrés Guardado destacó la importancia de viajar y llegar a nuevas experiencias para competir, recalcó que el valor de enfrentar a los mejores del mundo es mejor que mantenerse en México, aunque se trate de una gran institución.

“El medio también manda ese mensaje porque dicen ‘es más estar en Chivas que ir al Osasuna’ y si lo es como institución, pero pensando en competencia, el Osasuna entrena diario para competir cada fin de semana contra Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Sevilla, Valencia, Betis, etcétera”.

El futbolista originario de Guadalajara, aprovechó para hablar sobre los factores que han contribuido en que el futbol de Estados Unidos haya superado a la Selección Mexicana.

“Hemos evolucionado como futbol, pero no al ritmo en que podríamos hacerlo. Para mí, la crisis en México existe desde hace muchos años, pero en los Mundiales se avanzaba de ronda, la gente iba al Mundial y la basura se escondía. Ahora que en Qatar no avanzamos, sí se habla de crisis y ojalá sirva para que la basura no se vuelva a esconder”, explicó durante la entrevista.

Andrés Guardado concluyó con que los Mundiales ocultaron la realidad de los problemas de la Selección.

”El problema es que tenemos mucho tiempo con eso, pero con los Mundiales se maquillaba. Estados Unidos nos ha rebasado; es más, me atrevo a decir que nos ha utilizado para crecer y cuando nos rebase, no dudo que diga que México ya no le sirva y busque a Argentina, Brasil o en Europa para seguir creciendo”.