Crece presencia de Oxxo en el Metro de Monterrey

Próximamente Oxxo abrirá dos nuevas sucursales en las estaciones Anáhuac y San Nicolás del Metro de Monterrey, las cuales se sumarán a las ubicadas en otras estaciones como Cuauhtémoc, Alameda y Félix U. Gómez.

De este modo, la cadena de tiendas de conveniencia más grande de México y América Latina, continúa expandiéndose y aumentando el número de tiendas que, en México, superan las 23 mil 206, dato al cierre del 2024.

Información corporativa de la empresa señala que forma parte de la división Proximidad y Salud de Femsa, atendiendo cada día a más de 13 millones de clientes en total, ya que además de su operación en el territorio nacional, tiene mil 468 tiendas en Brasil; 235 en Chile, 569 en Colombia y 203 en Perú y 249 en Estados Unidos.

Cabe destacar que en la relación comercial con el Metro de Monterrey, Oxxo ofrece la opción de recargar la tarjeta Me Muevo y el código QR del Metro.