Bloqueos carreteros en Michoacán: Queman vehículos en La Piedad y Zamora

La Secretaría de Seguridad de Michoacán llevó a cabo un operativo, tras lo cual hubo bloqueos carreteros.

Morelia, MICH.- El secretario de Gobierno de Michoacán, Raúl Zepeda Villaseñor, informó que fueron abatidos dos presuntos delincuentes en Salvador Escalante. Tras los hechos, un grupo delictivo incendió varios autos en distintos tramos carreteros del estado.

Por ello, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) trabajan para liberar las vialidades en distintos puntos de la entidad que se encuentran bloqueadas; al momento hay dos presuntos implicados en los hechos que fueron abatidos, así lo señaló el titular de la institución José Antonio Cruz Medina.

Estos hechos derivan de un operativo que se mantiene para detener a un sujeto, considerado como objetivo prioritario por autoridades de seguridad. En respuesta, grupos criminales realizan los bloqueos en las regiones de La Piedad, Zamora y Pátzcuaro donde varios civiles armados atravesaron vehículos particulares y de carga en distintos puntos carreteros para obstruir la circulación, y en otros casos incendiarlos. Los agentes de la Guardia Civil se han desplegado para retirarlos y restablecer la circulación.

Al momento, en la carretera Morelia-Quiroga a la altura del municipio de Tzintzuntzan ya se reabrió la vialidad; en Ecuandureo, Ixtlán, Tangamandapio, Zamora y Numarán se trabaja para retirar las unidades que obstruyen las vías de comunicación.

Se trabaja a través de las cámaras del C5 Michoacán para obtener datos que permitan dar con responsables de estos hechos; para brindar información anónima que coadyuve a lo anterior es necesario comunicarse a las líneas 911 o 089.

Apenas ayer, el gobernador Alfredo Ramírez sustituyó a dos jefes policiales estatales para mejorar la seguridad.

Sin embargo, la violencia comenzó después de las 12 del día en el municipio de Salvador Escalante.

Y hasta el momento, la situación todavía no está controlada.

José Antonio Cruz es el nuevo titular de Seguridad de Michoacán

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla informó el nombramiento de José Antonio Cruz como nuevo secretario de Seguridad Pública en Michoacán.

Según Bedolla, el nombramiento de José Cruz Medina forma parte de la “consolidación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”.

El nombramiento de un nuevo titular de Seguridad en Michoacán ocurre luego del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, el 1 de noviembre pasado durante un evento público.

El nuevo titular de la SSP desempeñó funciones en Michoacán durante la actual administración de Bedolla, en el cargo de subsecretario de Investigación Especializada, función que tuvo hasta el pasado 18 de agosto. Al frente de esa área, José Cruz encabezó las indagatorias preliminares que derivaron en la detención de Jesús “N”, alias El Chuy y/o La Hamburguesa, en el municipio de Zacapu.