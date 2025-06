¿Qué sabemos de Luis Octavio Palomares, árbitro que fue encontrado muerto en Querétaro?

El árbitro profesional Luis Octavio Palomares Mujica, integrante de la Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), fue hallado sin vida en Querétaro.

El silbante, de 32 años, fue encontrado sin vida en una cabaña en el municipio de Cadereyta de Montes, Querétaro.

El cuerpo de Luis Octavio Palomares fue localizado en las últimas horas por las autoridades queretanas.

De acuerdo con el reporte, hasta el momento, no se han encontrado indicios de violencia ni señales que sugieran la intervención de terceros.

Las circunstancias de la muerte del árbitro aún no han sido esclarecidas por las autoridades.

Fiscalía de Querétaro investiga muerte del árbitro Luis Octavio Palomares

Peritos de la Fiscalía General del Estado y agentes de Investigación Criminal realizaron el procesamiento de la escena, para recabar cualquier indicio que pudiera esclarecer la muerte del árbitro mexicano.

La Fiscalía General del Estado de Querétaro inició las investigaciones del caso, contando con el apoyo de la Fiscalía del Estado de México.

Se sabe que aunque la principal línea de investigación no apunta a un delito, las autoridades judiciales informaron que mantendrán abiertas todas las posibilidades hasta concluir el peritaje forense.

La familia del árbitro confirmó su fallecimiento tras varios días de incertidumbre debido a que fue reportado como desaparecido desde el pasado 10 de junio en Toluca, Estado de México.

¿Qué sabemos de la desaparición del árbitro Luis Octavio Palomares?

Fue visto por última vez en la colonia Cuauhtémoc, en la capital mexiquense. Su familia interpuso la denuncia correspondiente, lo que activó una movilización de autoridades locales y federales, además de una ola de solidaridad desde el ámbito deportivo.

Además de su labor como silbante, Luis Octavio Palomares laboraba en una empresa de seguros ubicada en la colonia Cuauhtémoc, en Toluca, Estado de México.

Luis Octavio Palomares era originario del Estado de México. Se sabe que estudió la carrera de Licenciatura en Diseño Gráfico y Animación en la Universidad Tecmilenio y más tarde se especializó como árbitro en la Escuela Nacional de Árbitros.

Su trayectoria lo llevó a participar en categorías formativas de la Liga MX, como las divisiones Sub 14, Sub 16 y Sub 18, así como en encuentros de la Tercera División. Si bien no llegó a dirigir en torneos de mayor nivel, su trabajo dentro de las categorías formativas era ampliamente reconocido en el ámbito deportivo.

La noticia de que Luis Octavio Palomares fue hallado sin vida, ha generado conmoción en el entorno del fútbol mexicano, especialmente entre los árbitros y ligas donde el silbante mexicano se desempeñó.

Sus compañeros de profesión y aficionados han expresado mensajes de condolencia y solidaridad a través de las redes sociales.

Hasta el momento, la Federación Mexicana de Fútbol, de la cual Luis Octavio Palomares formaba parte como miembro activo de la Comisión de Árbitros, no ha emitido un comunicado oficial.