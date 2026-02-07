Muere León Padró Borja, importante árbitro de Liga MX y FIFA: ‘Un maestro en la cancha como fuera de ella’

León Padró Borja fue un árbitro destacado de Primera División en los ochenta y noventa.

En medio de la jornada 5 de la Liga MX, se dio a conocer que uno de los árbitros mexicanos más importantes de los ochenta y noventa falleció: se trata de León Padró Borja, quien pitó en partidos nacionales e internacionales.

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) compartió una esquela en la que expresan sus condolencias a la familia del árbitro, originario de Guanajuato.

“Exárbitro del futbol nacional e internacional con FIFA y empresario”, lo describe la FMF. El mensaje también lo compartió la Comisión de Árbitros.

¿Qué le pasó a León Padró?

Hasta el momento se desconoce la causa de su fallecimiento, pues sus familiares no revelaron dicha información.

Sin embargo, se sabe que falleció la noche del 6 de febrero, de acuerdo con una esquela circulada por colegas como Arturo Brizio y Francisco Chacón, quien además le dedicó un mensaje.

“El mejor árbitro que ha dado la Delegación Guanajuato, excelente empresario y ser humano, un maestro en la cancha como fuera de ella, un hombre que dedicó su vida al trabajo. Descansa en paz y vuela alto querido León”, escribió Chacón.

¿Quién fue León Padró Borja?

León Francisco Padró Borja fue un árbitro y empresario originario de Guanajuato, que se dedicó a ser silbante por más de 13 años y fue partícipe de encuentros clave.

Su debut como árbitro de Primera División se dio el 16 de enero de 1987, en el partido de Necaxa vs. Morelia. En todos los partidos que dirigió desde entonces, se condujo con respeto y ética, lo que generó reconocimiento del premio futbolístico.

Obtuvo su gafete de la FIFA en los noventa, y gracias a eso participó en diversos juegos y torneos internacionales, incluida la Copa del Mundo Sub-20 de 1997 en Malasia, donde participó en cuatro encuentros como juez central.

León Padró Borja fue reconocido por la Comisión de Deporte de Guanajuato (CODE) y gracias a su amplia trayectoria ingresó al Salón Estatal de la Fama.

El retiro de León Padró del futbol

Tras 13 años de servicio en la primera división, el 18 de noviembre del 2000 fue la última vez que se le escuchó detrás del silbato, en el juego Monterrey vs. Chivas.

“Fue lo único que me pudieron criticar”, comentó en su despedida aquel día, en el extinto Estadio Tecnológico de Nuevo León.

A partir de entonces, los reflectores sobre el guanajuatense se apagaron poco a poco, pues se alejó de la vida pública con solo 42 años, relativamente joven para aquel puesto donde la experiencia es vital.

León Padró como empresario

Después del arbitraje, Padró Borja incursionó como empresario con diversos negocios, entre ellos Desero, dedicada a la fabricación de canceles de metal para puertas o ventanas. En esta, fungía como Director de Producción.

Llegó a tener contratos con el Gobierno de Guanajuato precisamente para “Fabricación y colocación de cancelería interior y exterior del Salón del Pleno del Nuevo Palacio Legislativo (NPL)“, de acuerdo con un contrato público del Congreso de Guanajuato.

Esta actividad la combinó gracias a que, antes de dedicarse al arbitraje, estudio Ingeniería Civil en la Universidad de Guanajuato.