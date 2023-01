Paco Chacón pide DT para el Tri con ‘primaria terminada’; ¿Qué estudios tiene ‘Piojo’ Herrera?

El próximo 30 de enero se cumplirá el plazo de 60 días que pidió Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), para presentar su “análisis profundo” del fracaso en el Mundial de Qatar y le elección del nuevo entrenador de la Selección Nacional se ha reducido a tres o cuatro candidatos, entre esos Miguel ‘Piojo’ Herrera.

Desde que el entrenador argentino Gerardo´Tata´Martino terminó su etapa al frente de Tricolor luego de que este fue eliminado en fase de grupos del Mundial, han surgido varios candidatos para relevarlo en el puesto de la Selección Mexicana.

Sin embargo, ‘Piojo’ Herrera y el uruguayo Guillermo Almada llevan la delantera ante la FMF, según Rubén Rodríguez y Fernando Cevallas, reporteros de Fox Sports México.

“Hasta hoy es Almada y Herrera, en ese orden. Incluso las entrevistas no van a ser con diez, quince técnicos, van a ser tres o cuatro”, comentó Rubén Rodríguez. “A los dos les dijeron que antes del fin de semana les dicen ‘tú vas’ y al otro le dirán ‘gracias’”, añadió Fernando Cevallos.

Paco Chacón manda indirecta ¿al ‘Piojo’ Herrera?

Francisco Chacón, exárbitro de la Liga MX y ahora comentarista de Azteca Deportes se burló de los rumores sobre el próximo director técnico de la Selección Mexicana y pidió que sea uno con estudios superiores a la educación básica.

“Mucho se habla del nuevo técnico de la selección. Yo solo le pediría a la Femexfut que el técnico que elijan haya terminado la primaria para que sepa contar del 1 al 10 por aquello de los cambios, no vaya hacer sustituciones de más”, publicó Chacón.

Paco Chacón (Twitter)

En las semifinales del torneo Clausura 2022 de la Liga MX, Tigres incurrió en alineación indebida ante Atlas en el partido de vuelta al jugar durante 30 minutos con nueve futbolistas no formados en México. Herrera admitió después que fue su error al sustituir a Hugo Ayala por el francés Florian Thauvin.

“Error mío, una desconcentración por estar pensando en los goles. Ya tenía los cambios en mi cabeza cuando Hugo Ayala me dice que no podía más por un golpe. No me di cuenta”, admitió ‘Piojo’ Herrera luego de que su equipo fue eliminado por marcador global de 5-4.

¿Cuál es el nivel de estudios de ‘Piojo’ Herrera?

Miguel ‘Piojo’ Herrera, nacido en Hidalgo en 1968, estudió la primaria en la escuela ‘República de Laos’ y continuó su educación básica en la Escuela Secundaria Técnica No. 41 de la Ciudad de México, según el sitio Siempre!

El exfutbolista y ahora entrenador estudió después en la Escuela Nacional Preparatoria No. 6 ‘Antonio Caso’, de la UNAM -donde lo apodaban ‘El Pulques’- y cursó dos semestres de la carrera de Protesista Dental en la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG).

Herrera debutó como jugador profesional con los Tecos de la UAG en 1998. Luego tuvo paso por Santos Laguna, Atlante, Querétaro, Toros Neza y Marte, con el que se retiró en 2001.