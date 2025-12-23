Marco ‘N’, el mexicano que pitó el Brasil vs. Alemania en el Mundial y ahora debe ingresar a prisión

Una jueza de la capital dictó prisión preventiva a Marco ‘N’, conocido por ser exárbitro mundialista en tres ocasiones, entrenador de futbol, analista deportivo en televisión, pastor cristiano e, incluso, profesor de Educación Física.

Este martes, su abogado reconoció que, como medida cautelar de protección a víctimas de presunta violencia familiar cometida por el exsilbante, deberá ingresarse en el Reclusorio Norte en los próximos tres días.

¿Quién es Marco ‘N’, exárbitro acusado por violencia familiar?

Marco ‘N’ se formó como árbitro en el Colegio de Árbitros de Tepic (Nayarit) y como licenciado en Educación Física en CDMX; también como pastor cristiano, de ahí que rechazara el apodo de ‘Chiquidrácula’ el cual pusieron por su parecido con el personaje interpretado por Carlos Espejel.

Marco ‘N’ debutó como árbitro profesional en 1995, llegó a primera división en 1997 y en el año 2000 le dieron su gafete FIFA, lo cual le permitió pitar partidos internacionales y posteriormente pitar en la Copa del Mundo.

Su carrera, desde luego, no estuvo exenta de polémicas. En 2005, Luis Miguel Salvador, el entonces presidente deportivo de Rayados de Monterrey, le llamó “ladrón” y “ratero” luego de que la ‘Pandilla’ perdiera una final ante Toluca.

Marco 'N' es acusado por presunta violencia familiar (Foto: Cuartoscuro). (FOTO: Cuartoscuro)

En la final del Apertura 2011 Tigres vs. Santos, Marco ‘N’ fue el centro de atención por mostrar dos tarjetas amarillas de manera simultánea a Héctor Mancilla y Carlos Morales; los jueces solo deben traer un juego de tarjetas pero él portaba dos por precaución. Fue suspendido por cinco partidos.

El exárbitro Marco ‘N’ fue el primer mexicano en pitar tres mundiales: Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, este último fue el más controvertido para su carrera: en la fase de grupos, pitó el Uruguay vs. Italia y no vio la famosa mordida de Luis Suárez a Giorgio Chiellini, la cual no marcó el entonces nazareno.

Sin embargo, tuvo respaldo y fue elegido para pitar el histórico Brasil vs. Alemania, en donde el cuadro de la ‘mancha’ goleó 1-7 al equipo local. Esa tarde, el mexicano no tuvo mayores problemas. Después de este partido, se retiró como silbante profesional.

El exárbitro Marco 'N' continuará con su proceso penal en prisión preventiva (Foto: Cuartoscuro).

En mayo de 2014, se graduó de la Escuela Nacional de Directores Técnicos (Endit), aunque su carrera no fue muy fructífera como entrenador. En 2019, fue nombrado entrenador del Salamanca UDS de la Segunda División B de España; sin embargo, fue destituido a los tres días sin disputar un encuentro oficial.

Tras su retiro como árbitro, se convirtió en una figura en los medios no sólo en México sino que también internacionales. Trabajó como analista arbitral para TUDN —con secciones como ‘El ChiquiVAR’— y también formó parte del reality show Guerreros México en 2021.

En 2023, fue acusado por su pareja de violencia familiar. Explicó en entrevista para Proceso que, a medida que creció profesionalmente, se volvió más violento con ella y sus hijas. El exsilbante fue vinculado a proceso y se le impusieron medidas cautelares pero no lo privaron de su libertad.

Con el caso aún abierto, este martes una jueza ordenó prisión preventiva para el exárbitro, quien tiene tres días para ingresarse voluntariamente en el Reclusorio Norte antes de que se gire una orden de aprehensión.