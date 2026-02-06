Jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga MX HOY: Fecha, horario y transmisión de todos los partidos

La Jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga MX se lleva a cabo del viernes 6 al sábado 7 de febrero. (Foto: Shutterstock, Cuartoscuro, Liga MX)

Arranca la jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga MX, la cual empieza con Chivas del Guadalajara hasta arriba de la tabla de resultados y se mantienen invictos.

Pero el Cruz Azul le sigue los pasos y empata en puntos con Atlas, que buscan disminuir la diferencia en el puntaje con el ‘Rebaño sagrado’.

Los partidos de la Liga MX están programados para el viernes 6 de febrero y sábado 7, ninguno para el domingo 8 para no cruzarse con el Super Bowl LX entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks.

Toluca empató en la jornada 4 y se separó de Chivas, que es líder del Clausura 2026 de la Liga MX. (Foto: Cuartoscuro) (Crisanta Espinosa Aguilar)

Fecha, transmisión y horario de los partidos de la Jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga MX

La quinta jornada del Clausura 2026 de la Liga MX comienza con el partido entre Tigres y Santos, con los felinos como locales.

En el primer día del fin de semana futbolero se llevan a cabo 4 encuentros que terminan con el de Mazatlán recibiendo a las Chivas del Guadalajara.

Para el sábado las actividades inician con el juego de Querétaro vs. León y el de los Diablos rojos del Toluca como local ante Cruz Azul.

La jornada cierra con uno de los encuentros más atractivos, pues el Club América recibe la visita de los Rayados de Monterrey. Estos son los detalles de los partidos de la Liga MX del 6 al 7 de febrero.

Tabla de posiciones de la Jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga MX

La tabla de posiciones arranca con Chivas, Cruz Azul y Atlas en la cima y con Querétaro, Mazatlán FC y Santos en el sótano sin ninguna victoria en su historial, pero con tan pocas jornadas una victoria puede hacer que los equipos de la Liga MX escalen lugares.

Así está la tabla previa al inicio de la Jornada 5 del Clausura 2026 del actual certamen del futbol mexicano:

Tabla de goleo antes del arranque de la jornada 5 de la Liga MX

La tabla de goleo es liderada por Joao Pedro del San Luis con cuatro unidades en cuatro partidos, pero a tan solo una anotación está Armando ‘Hormiga’ González, quien es el mexicano con mayor número de goles en el actual certamen.

Así van los 5 máximos goleadores del Clausura 2026 de la Liga MX hasta el momento: