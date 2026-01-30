Jornada 4 de la Liga MX HOY: ¿A qué hora y dónde ver EN VIVO todos los partidos?

Toluca, vigente campeón, pelea por el liderato por debajo de Chivas en la Liga MX (Fotoarte: El Financiero / Créditos: EFE, Shutetrstock).

Arranca la Jornada 4 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX con equipos invictos, rachas que se ponen a prueba y escuadras que están obligadas a reaccionar hacia el primer cuarto del certamen.

Luego de una Jornada 3 de la Liga MX que ofreció con 19 goles, tuvimos como resultado a Chivas de Guadalajara como líder general de la tabla poco antes de una pausa por los partidos de la Selección Mexicana ante Panamá y Bolivia.

¿Dónde ver la Jornada 4 de la Liga MX? Partidos, horarios y transmisión

La cuarta fecha de la Liga MX comienza en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla el viernes, ofrece partidos interesantes como América vs. Necaxa o León vs. Tigres en sábado; y culmina el domingo en el renombrado Libertad Financiera de San Luis, así es como se juega:

Lo que está en juego en la Jornada 4 del Clausura 2026 de la Liga MX

Toluca —vigente bicampeón de Liga MX— visita a Puebla con un historial ampliamente favorable y como uno de los equipos más sólidos del torneo. Los ‘Diablos’ se mantienen invictos en el presente torneo y suman tres goleadas consecutivas ante La Franja, que busca algo que no logra desde el Clausura 2018: ganar dos partidos como local en un mismo torneo corto.

En Ciudad Universitaria, Pumas de la UNAM recibe a Santos con dominio histórico reciente y la posibilidad de hilar cuatro jornadas sin derrota, algo que no consigue desde el Apertura 2024. Santos arrastra una larga racha sin ganar fuera de casa, aunque ha sabido competir en ese escenario.

Cruz Azul se mete a una plaza donde ha sufrido. Juárez no ha permitido gol celeste en las dos visitas más recientes, mientras La Máquina llega con dos triunfos al hilo. En la previa, Nicolás Larcamón dejó clara la postura del club pese a las bajas: “Estamos algo cortos en la plantilla, pero no por eso seremos menos competitivos”, afirmó el técnico argentino, quien reiteró que el equipo “va a pelear como lo exige la historia de este club”.

El Club América —que regresaría al Banorte en abril— vuelve a casa urgido de gol. No ha marcado en el torneo y enfrenta a un Necaxa que acumula cuatro partidos sin perder ante las Águilas y ya ganó como visitante en el presente Clausura 2026.

Atlas y Mazatlán protagonizan un duelo con antecedentes claros. Los cañoneros enfrentan al rival que más veces han vencido en Liga MX, mientras los ‘rojinegros’ buscan ganar tres de sus primeros cuatro partidos por primera vez desde el Clausura 2022.

León y Tigres —finalista del torneo pasado— sostienen una rivalidad equilibrada. Los felinos intentan ganar dos partidos consecutivos fuera de casa, algo que no logran desde el Clausura 2024.

En Monterrey, Rayados recibe a un Tijuana invicto que suma cuatro partidos seguidos sin perder ante los regios. Ambos llegan con buen arranque.

La jornada cierra con Querétaro ante Pachuca y el choque entre Atlético de San Luis y Chivas, donde el líder perfecto del torneo busca cuatro triunfos iniciales, algo que no consigue desde el torneo Bicentenario 2010.

Tabla general del Clausura 2026 antes de la Jornada 4 de la Liga MX

Con tres fechas disputadas, Guadalajara lidera con paso perfecto, mientras Toluca y Monterrey se mantienen al acecho. La parte media muestra una diferencia mínima de puntos, lo que vuelve clave cada resultado de la Jornada 4. Así marcha la tabla general de la Liga MX:

Tabla de goleo de la Liga MX: Liderato compartido tras tres jornadas

El Clausura 2026 presenta un escenario poco habitual en el goleo: 10 jugadores empatan en la cima con dos anotaciones, incluyendo a jugadores como Armando ‘Hormiga’ González: