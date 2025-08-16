Tragedia antes del Puebla vs San Luis: ¿Qué sabemos de la balacera a las afueras del Estadio Cuauhtémoc?

Elementos de seguridad resguardaron el perímetro del Estadio Cuauhtémoc tras la agresión que dejó una mujer muerta y un joven herido. (Foto: Mireya Novo/Cuartoscuro)

Una riña a las fueras del Estadio Cuauhtémoc, en Puebla, dejó un trágico saldo de una mujer fallecida y un hombre herido de bala, previo al partido entre el Club Puebla y el Atlético de San Luis.

Primeros reportes indicaron que se escucharon detonaciones de arma de fuego en las inmediaciones del estadio, lo que ocasionó la movilización de elementos de seguridad pública y cuerpos de emergencia.

En el lugar, se confirmó la muerte de una mujer de 30 años, mientras que un joven de 18 años fue trasladado al hospital por una herida de bala. Hasta el momento se desconoce su estado de salud.

Pese a la balacera, las autoridades no suspendieron el partido entre Puebla contra San Luis. Los agresores se dieron a la fuga.

En un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla informó que “la riña fue entre dos grupos de personas ajenas a las actividades deportivas”, en las inmediaciones del recinto.

“En la zona permanece un dispositivo de seguridad perimetral, así como patrullajes para la localización y los responsables, quienes, al parecer se dieron a la fuga borde de un vehículo”, indicó la corporación en un boletín informativo.

Una mujer falleció y una persona resultó lesionada luego de una riña entre dos organizaciones que disputan espacios de estacionamiento afuera del estadio Cuauhtémoc. (Mireya Novo)

¿Qué pasó en el Estadio Cuauhtémoc? Pleito entre comerciantes deja una mujer sin vida

Tras el incidente violento, la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) “28 de octubre” denunció la agresión contra dos de sus compañeros, durante una disputa con Antorcha Campesina por los espacios de estacionamiento en las inmediaciones del Estadio Cuauhtémoc.

Asimismo, acusó a la Federación de Comerciantes y Grupos No Asalariados en el Estado de Puebla ‘Doroteo Arango’ de estar detrás de la muerte del asesinato contra una de sus integrantes y lesiones en otro de sus miembros.

No obstante, la Federación Doroteo Arango negó los señalamientos y se deslindó de los hechos, los cuales, aseguró, tuvieron como base el enfrentamiento entre líderes de la UPVA “28 de octubre” con acomodadores (viene viene) y ambulantes independientes al intentar adjudicarse las áreas.

“Con hechos trágicos y lamentables para la sociedad, la mesa directiva de la Federación Doroteo Arango se deslinda de cualquier hecho cometido de violencia provocadas por la organización UPVA 28 de octubre al mando de Xihuel Sarabia Reyna”, señaló la organización en un comunicado publicado en Facebook.

Según la federación, la pelea entre acomodadores y ambulantes escaló hasta la zona donde se encontraban miembros de su grupo. Por otro lado, el Movimiento Antorchista de Puebla también se deslindó de lo ocurrido y pidió a las autoridades castigar a los culpables.