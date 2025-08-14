Detienen a dos hombres por robo de 900 uniformes del Comité Olímpico Mexicano valuados en 500 mil pesos

Esto sabemos sobre el robo de uniformes del Comité Olímpico Mexicano y la detención de dos personas por los hechos.

El robo de prendas del Comité Olímpico Mexicano “encendió” las alarmas: la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó este jueves sobre la detención de dos hombres por la posesión de los artículos deportivos.

De acuerdo con la investigación, el pasado 8 de agosto se detectó la ausencia de más de 900 uniformes destinados para la delegación mexicana en próximas competencias; las prendas tienen un valor estimado de 500 mil pesos.

Autoridades encontraron que prendas con características similares eran ofrecidas a la venta en redes sociales.

Agentes de la Policía de Investigación implementaron operativos que llevaron a la detención de Mario ‘N’ en la colonia Jardín Balbuena, de la alcaldía Venustiano Carranza; y de Pedro ‘N’ en la colonia Ejército Constitucionalista, de Iztapalapa.

Los sujetos detenidos por el robo de uniformes del Comité Olímpico, Mario ‘N’ y Pedro ‘N’, fueron presentadas ante la autoridad ministerial.

“En ambos casos se aseguraron las prendas y accesorios deportivos, y las personas detenidas fueron presentadas ante la autoridad ministerial, quien continuará con la integración de la carpeta de investigación por el delito de encubrimiento por receptación”, puntualizó la Fiscalía de la CDMX en un comunicado sobre la recuperación de uniformes del Comité Olímpico Mexicano.

¿Cómo son los uniformes de la delegación mexicana que fueron robados?

Más de 900 prendas de los uniformes que deportistas mexicanos usarían para los Juegos Panamericanos Junior de Asunción fueron robados a principios de agosto.

Los Juegos de Asunción comenzaron el pasado 9 de agosto y concluirán el día 23 de agosto próximo en Asunción, Paraguay.

Los uniformes de la delegación mexicana fueron patrocinados por Charly, una marca deportiva mexicana (de León, Guanajuato).

Estos uniformes para los jóvenes atletas mexicanos están compuestos por una chamarra deportiva color blanco, con el logo de Charly (una letra ‘C’) del lado derecho del pecho y una bandera mexicana del lado izquierdo, a la altura del corazón.

Así lucen los uniformes de los atletas mexicanos en los Juegos Panamericanos Junior 2025. (Comité Olímpico Mexicano)

¿Cómo va el medallero de los Juegos Panamericanos Junior 2025?

De acuerdo con el medallero de los Juegos Panamericanos Junior 2025, México se posiciona en quinto lugar con ocho medallas de oro, 15 de plata y 15 de bronce.

Hasta este 14 de agosto, México suma 38 medallas en diferentes categorías deportiva en los Panamericanos 2025.

Las medallas de oro han sido para Iván Aguilar (Ciclismo de montaña varonil); Celia Pulido (100m dorso femenino); Humberto Nájera (200m dorso masculino); Tiro con arco equipos mixtos compuestos; tiro con arco equipo recurvo femenino.

Así luce el medallero de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 este 14 de agosto. (Juegos Olímpicos)

Con información de Quadratín.