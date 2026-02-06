Muere en México Santiago Gallón, implicado en el asesinato del futbolista colombiano Andrés Escobar

El futbolista colombiano Andrés Escobar durante un partido de la Copa del Mundo el 22 de junio de 1994. (Foto AP/Eric Draper, Archivo)

Un narcotraficante presuntamente vinculado al homicidio del futbolista colombiano Andrés Escobar, que anotó un autogol en un partido del Mundial de 1994 y días después fue acribillado a tiros, fue asesinado en México, anunció el viernes el presidente de Colombia, Gustavo Petro.

Petro informó en su cuenta de X sobre la muerte de Santiago Gallón, quien aparecía en las investigaciones por el homicidio del central colombiano ocurrido en Medellín pocos días después del partido en el que la selección de Colombia, que era una de las grandes favoritas, cayó ante Estados Unidos.

Según el mandatario, el asesinato del futbolista “acabó con la imagen internacional del país”.

“Santiago Gallón asesinó por celos en una discoteca al futbolista antioqueño Andrés Escobar que venía de jugar un mundial de fútbol. El hecho acabó con la imagen internacional del país. Ayer asesinaron a Santiago Gallón en México”, expresó Petro en un mensaje publicado en la red social X.

¿Cómo murió el futbolista colombiano Andrés Escobar?

En el Mundial de 1994 Colombia perdió 2-1 con Estados Unidos en Los Ángeles, partido en el que el marcador se abrió con un autogol de Escobar, y días después se consumó la eliminación en fase de grupos, por lo que varios de sus compañeros le pidieron al zaguero que no regresara a Medellín y que esperara a que bajaran los ánimos.

Sin embargo, ‘El Caballero de la Cancha’, como era conocido Escobar, decidió regresar a Medellín a poner la cara.

Todo sucedió la noche del 2 de julio de ese mismo año, cuando salía de un club nocturno de Medellín, ciudad en la que nació el 13 de marzo de 1967 y donde algunos aficionados le recriminaron por aquel tanto en propia puerta.

En el estacionamiento, los hermanos Pedro David y Juan Santiago Gallón Henao también lo juzgaron por su error en el Mundial, ante lo cual Escobar le pidió a los sujetos que lo dejaran tranquilo.

No obstante, el conductor y escolta de los hermanos Gallón Henao, Humberto Muñoz Castro, salió de su vehículo y, sin mediar palabra, le propinó seis disparos al futbolista, que estaba negociando su fichaje con el Milan en reemplazo del veterano Franco Baresi.

El crimen del futbolista conmocionó al mundo deportivo y a Colombia que enfrentaba en ese entonces una ola de violencia tras la muerte en diciembre de 1993 del capo colombiano Pablo Escobar quien fue baleado en Medellín por las fuerzas especiales colombianas.

¿Qué se sabe de Santiago Gallón, presunto homicida del futbolista Andrés Escobar?

La Fiscalía del Estado de México informó a The Associated Press que abrió una investigación tras la localización el pasado miércoles de un cuerpo tiroteado en el municipio Huixquilucan, a las afueras de la capital mexicana, que se presume sería de Gallón. Peritos forenses están realizando estudios al cuerpo para ratificar la identidad y determinar la causa de la muerte.

Gallón fue detenido en 1995 tras ser implicado en el asesinato de Escobar, que para la época jugaba en el Atlético Nacional, y volvió a ser procesado en 2009 por apoyar financieramente a un grupo de 300 paramilitares en el departamento de Antioquia, motivo por el cual fue condenado a tres años y tres meses de prisión.

Un año después, otro de sus hermanos, José Guillermo Gallón, fue extraditado a Estados Unidos por narcotráfico.

Igualmente en 2018 fue capturado en la ciudad de Cúcuta, fronteriza con Venezuela, como parte de un caso sobre tráfico de drogas a Europa.

Sin embargo, el 31 de diciembre de ese año, un juez de control de garantías de Medellín lo dejó en libertad. Gallón vivía desde hace varios años en México.

Con información de EFE y AP.