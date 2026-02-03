‘¿Qué me quiso decir? No entiendo mucho inglés’: Trump y Petro ‘hacen las paces’ en la Casa Blanca

Trump y Petro se reunieron después de tensas semanas de acusaciones previo a la captura del presidente Nicolás Maduro.

Y fumaron la ‘pipa’ de la paz en la Casa Blanca: Donald Trump y Gustavo Petro se reunieron este martes 3 de febrero en Washington en un encuentro que terminó con mensajes de ‘amor’ para Colombia.

La reunión entre ambos mandatarios se da después de que Trump ‘amagó’ con ordenar ataques en Colombia parecidos a los que desplegó contra Venezuela y de sus críticas a Gustavo Petro, a quien acusó de estar relacionado con cárteles del narcotráfico.

Trump le dijo a Petro que fue un “gran honor” conocerlo y que ama a Colombia, en la dedicatoria de una tarjeta que le obsequió durante la reunión de más de dos horas que tuvieron en Washington.

Petro publicó además otra foto del libro Trump, the art of the deal que el presidente estadounidense le firmó con el mensaje: “Eres genial”.

“¿Qué me quiso decir Trump en esta dedicatoria? No entiendo mucho el inglés", señaló Petro en el mensaje que acompaña la segunda foto.

Petro llegó a las conversaciones acompañado de la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Yolanda Villavicencio, el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez Suárez, y el embajador Daniel García-Peña, mientras que Trump estuvo acompañado por el vicepresidente JD Vance; el secretario de Estado, Marco Rubio, y el senador republicano Bernie Moreno, de Ohio, quien nació en Colombia.

Trump recibe a Petro sin los honores que sí ordenó para Bukele y Milei

La reunión se desarrolló a puerta cerrada y sin acceso a la prensa. No tuvo una recepción de alto perfil como la de otros mandatarios, como el salvadoreño, Nayib Bukele, y el argentino Javier Milei.

El mandatario colombiano llegó a bordo de un vehículo del Servicio Secreto de Estados Unidos con la bandera colombiana, aunque no fue recibido por Trump en la puerta del Ala Oeste ni por la tradicional guardia de honor militar.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró en una entrevista con la cadena Fox News que Trump entró “con muy buena disposición” a la reunión.

Esta fue la primera reunión entre Trump y Petro, quien se encuentra en la recta final de su mandato, con la primera vuelta de las elecciones presidenciales colombianas prevista para el 31 de mayo.

En el centro estaba el asunto del narcotráfico, ya que Washington sostiene que la producción de cocaína se disparó con el Gobierno de Petro, mientras este defiende que su política de sustitución de cultivos ha sido exitosa.

“De alguna manera, después de la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, se volvió muy amable”, dijo Trump a los periodistas en vísperas de la visita de Petro. “Cambió mucho su actitud”.

El gobierno de Petro hizo un par de ‘guiños’ a la administración de Donald Trump al reanudar formalmente las deportaciones de colombianos y extraditar a Andrés Marín Silva, alias ‘Pipe Tuluá’, por delitos relacionados con narcotráfico.

Minutos antes de reunirse con Trump, Petro lamentó en un video compartido por la presidencia que la mayoría de sus hijos vivan fuera de Colombia por la lucha contra el narcotráfico que ha librado “porque nosotros sí la hemos sufrido directamente y de verdad”.

Con información de AP