¿Quién fue Luis Octavio Palomares, árbitro hallado muerto? Estudió diseño y trabajó como CM

Después de estar desaparecido durante tres días, el árbitro Luis Octavio Palomares Múgica fue hallado muerto en Querétaro. Los restos de quien fuera silbante en el Federación Mexicana de Futbol (FMF) fueron encontrados al interior de una cabaña ubicada en el municipio de Cadereyta de Montes, en Querétaro.

La ficha de búsqueda emitida por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) establece que Luis Octavio Palomares desapareció el 10 de junio pasado en la Colonia Cuauhtémoc, del municipio de Toluca, y desde entonces no se supo de él hasta este viernes 13 de junio, cuando sus restos fueron localizados.

Familiares del exárbitro profesional confirmaron la muerte de Luis Octavio Palomares Múgica la tarde de este viernes.

Perfil de Luis Octavio Palomares, el árbitro de la FMF que trabajó como community manager

A Luis Octavio Palomares le gustaba la fotografía, el deporte y conocer gente, de acuerdo con la descripción que aparece en su perfil de LinkedIn.

“Soy una persona creativa, proactiva y con capacidades de innovar y emprender nuevas ideas para llevarlas a cabo. Me considero una persona totalmente responsable y comprometida con todo lo que se me interponga, así mismo disfruto de todo lo que hago con respecto a mi trabajo ya que me agrada ver los resultados a la hora de finalizar un proyecto”, escribió Luis Octavio Palomares en esa plataforma.

Luis Octavio Palomares tuvo otros trabajos además de su labor como árbitro de la Federación Mexicana de Futbol. (Especial)

El perfil en LinkedIn de Luis Octavio Palomares establece que el joven árbitro tenía metas a corto, mediano y largo plazo, según el currículum que se muestra.

Como árbitro, Luis Octavio Palomares deseaba “obtener experiencia y crecimiento, generar conocimientos y aportar ideas, responsabilidad y creatividad”.

Además, quería consolidar una tienda deportiva, enfocada principalmente en el futbol y “totalmente personalizado para los usuarios” a través de alianzas con marcas deportivas,

¿Qué estudió Luis Octavio Palomares antes de ser árbitro?

Luis Octavio Palomares nació el 15 de diciembre de 1992 y que cursó la licenciatura en Diseño Gráfico y Animación en la Universidad TecMilenio.

Luis Octavio estudió la licenciatura de 2011 a 2015.

Además, el joven estudió en el Sistema Nacional de Capacitación de la Federación Mexicana de Fútbol. Esto ocurrió entre 2017 y 2018.

¿Qué trabajos tuvo Luis Octavio Palomares?

Antes de trabajar como árbitro de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), el joven ocupó diversos cargos desde community manager hasta ejecutivo de ventas.

El perfil de LinkedIn de Luis Octavio Palomares indica que se desempeñó como: agente de tráfico y atención al clientes de Aeroméxico, de mayo de 2016 a septiembre de 2017.

También realizó trabajo de diseño gráfico para el Grupo Palmas Integra de octubre de 2014 a junio de 2015 y como diseñador y fotógrafo de la revista Sporting Toluca.

Su currículum agrega trabajos como “E-commerce en el Club de Porteros de México” y ventas en Nike Factory Store.

¿Cómo le fue como árbitro de la Federación Mexicana de Futbol?

Como silbante de la FMF, Luis Octavio Palomares participó en categorías formativas de la Liga MX, como las divisiones Sub 14, Sub 16 y Sub 18, así como en encuentros de la Tercera División.

Su trayectoria en la Federación Mexicana de Futbol comenzó en febrero de 2019 y agrega que era “árbitro de Fútbol en el sector profesional”.

La Fiscalía General de Justicia del Edomex publicó una ficha de búsqueda tras la desaparición de Luis Octavio Palomares en Toluca.

El perfil de Luis Octavio Palomares Múgica en el sitio web de la FMF establece que debutó en la campaña 2018-2019 de la tercera división, donde incluso participó en finales.

¿Cuál fue el último partido de Luis Octavio Palomares Múgica?

El último partido de Luis Octavio Palomares como árbitro de la FMF fue el 16 de septiembre de 2023.

Durante el encuentro en el que UDS goleó por marcador de 5-0 al equipo de Antequera, el silbante fungió como asistente.

¿Qué sabemos de la desaparición de Luis Octavio Palomares? Esto explicó la Fiscalía del Edomex

Autoridades del Estado de México publicaron una ficha de búsqueda en la que difundieron algunos datos sobre la desaparición de Luis Octavio Palomares Múgica.

De acuerdo con el documento de la Fiscalía General de Justicia del Edomex, Luis Octavio desapareció el 10 de junio pasado, en calles de la colonia Cuauhtémoc, en Toluca.

El día de su desaparición, Luis Octavio Palomares vestía un pants color negro, sudadera color azul marino con gorra y estampado de colores pastel, así como gorra y tenis de color negro.