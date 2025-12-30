¿Quién fue Pancho Barrio? El panista que hizo frente a los priistas de los 80 y les ganó

Francisco Barrio Terrazas, el empresario que se dio a conocer en los años 80 por hacer frente a los priistas en Chihuahua, murió este lunes a los 75 años, según informaron integrantes del Partido Acción Nacional (PAN) en el que militó durante su carrera política.

Personajes como Gustavo A. Madero, exlíder del partido blanquiazul, lamentó la muerte de Barrio Terrazas e informó que su deceso ocurrió la tarde del lunes 29 de diciembre.

“Fue un gran líder político que despertó la energía de la ciudadanía chihuahuense en los años ochenta para combatir la corrupción y el autoritarismo”, señaló.

El panista que enfrentó al PRI en Chihuahua y ganó la segunda vez

Francisco Barrio Terrazas ganó la gubernatura de Chihuahua en 1992, luego de haber sido elegido como alcalde de Ciudad Juárez, con una amplía mayoría.

Según documentos del Instituto Nacional Electoral (INE), Francisco Barrio Terrazas, quien era contador público antes de ser alcalde, fue “electo por absoluta mayoría presidente municipal de Ciudad Juárez”.

“La frase central de nuestra campaña electoral en Ciudad Juárez fue ‘Únete al cambio’, enfatizábamos mucho que es necesario en este momento que se produzca un cambio de fondo en nuestro país”, dijo el mismo Barrio Terrazas en un video del año en que resultó electo.

En ese momento, el gobernador electo señaló que el cambio no sólo se debería dar en las estructuras de gobierno, sino también en la mentalidad de las personas.

“El cambio de fondo, el cambio importante es el que tiene que darse en el interior del hombre primero”, indicó.

Celebró también que el PAN, en ese momento partido de oposición, ganara en un estado que había sido gobernado por priistas desde que comenzaron las votaciones.

“El hecho de conocer los resultados tan contundentes en favor de un partido de oposición, el PAN, en este caso, es fue una forma de que la ciudadanía percibiera ya como una posibilidad real la vigencia de la democracia en México”, aseguró Barrio Terrazas.

Francisco Barrio Terrazas fue alcalde de Ciudad Juárez de 1983 a 1986, cuando fue elegido candidato del PAN a gobernador de Chihuahua, sin embargo, fue hasta 1992 que se convirtió en gobernador de la entidad y su administración duró hasta 1998.

‘Bárbaros del norte’

El medio ‘El País’, señala que Bario Terrazas fue integrante de un grupo de empresarios que, de la mano del PAN, incursionaron en la política y se presentaban como una alternativa al PRI, que en ese momento gobernaba la mayoría de estados y la tenía la presidencia del país.

Cuando fue postuló en 1986 y perdió la gubernatura, el PAN alegó un fraude electoral, el cual fue justificado por Manuel Bartlett, según el medio español.

Barrio Terrazas fue uno de los impulsores de unas elecciones democráticas en el país y junto con líderes de la izquierda como Cuauhtémoc Cárdenas e Ifigenia Martínez, quien murió el año pasado, lograron la creación del Instituto Federal Electoral, hoy el INE.

Tras este activismo fue que en 1992 se volvió a enfrentar al PRI por la gubernatura de Chihuahua, con un resultado diferente: ganó y terminó con años de gobierno priista en la entidad.

Sin embargo, tras los seis años de su gobierno, en las elecciones de 1998, Barrio Terrazas volvió a entregar la gubernatura al PRI.