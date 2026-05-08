Civismo digital: el derecho a hablar y el deber de responder

Vivimos una revolución inédita: millones de personas tienen acceso instantáneo a herramientas de comunicación masiva.

Esta democratización de la palabra ha traído beneficios enormes. Ha permitido denunciar abusos, exhibir corrupción, organizar movimientos sociales y desafiar monopolios informativos.

El viejo control vertical de la conversación pública se rompió. Y eso es, sin duda, una conquista democrática.

Pero toda transformación tecnológica genera también nuevas tensiones. La misma infraestructura que amplifica denuncias legítimas puede multiplicar mentiras, campañas de hostigamiento, acusaciones falsas y destrucción reputacional en cuestión de horas. Lo digital no sólo produce conversación: produce consecuencias.

Una falsedad o manipulación de la información viral puede destruir carreras, negocios, relaciones familiares e incluso instituciones completas.

Puede detener inversiones, sembrar miedo, erosionar confianza pública y normalizar dinámicas de linchamiento social donde ya no importa la verdad, sino la velocidad de propagación.

Y aquí aparece una pregunta incómoda, pero inevitable: ¿debe existir algún tipo de responsabilidad cuando se difunden afirmaciones verificablemente falsas o manipuladas —con dolo— que causan daño real?

La discusión suele polarizarse de inmediato. Para algunos, cualquier intento de abordar este problema equivale automáticamente a censura; para otros, las plataformas digitales necesitan controles mucho más agresivos. Ambos extremos son peligrosos.

El debate de fondo no es si debe existir libertad de expresión; esa discusión está resuelta. La libertad de expresión debe defenderse de manera absoluta frente a la censura previa, el control gubernamental y la persecución política.

El periodismo libre, la sátira, la crítica política y el derecho al disenso son pilares irrenunciables de cualquier sociedad democrática.

La verdadera discusión es otra: cómo construir estándares mínimos de responsabilidad posteriores al daño sin destruir la libertad que intentamos proteger.

En el derecho ya convivimos con ese principio en múltiples ámbitos. La libertad de conducir no elimina la responsabilidad por daños viales. La libertad empresarial no cancela obligaciones ambientales.

La libertad financiera no excluye regulación contra fraude. ¿Por qué la comunicación masiva descentralizada debería ser el único espacio completamente desconectado de cualquier responsabilidad civil?

Hablar de responsabilidad es civismo y no significa criminalizar opiniones ni perseguir ideas.

Significa distinguir entre crítica legítima y afirmaciones falsas difundidas con negligencia grave o intención destructiva.

Significa reconocer que no toda equivocación amerita sanción, pero que tampoco toda mentira viral puede quedar automáticamente protegida bajo el argumento genérico de “libertad de expresión”.

Se requieren por lo mismo iniciativas tendientes a concientizar y abrir conversaciones sobre lo que denominaremos “Civismo Digital”, que requiere un análisis y discusión urgente en México, así como modernizar el marco jurídico frente al daño digital masivo sin caer en tentaciones autoritarias.

Se debe discutir responsabilidad exclusivamente civil, con estándares estrictos de prueba y protección para cualquier persona.

La conversación apenas comienza y debe comenzar con cuidado porque el desafío central de nuestra era digital es precisamente aprender a defender simultáneamente dos valores que parecen entrar en tensión, pero que en realidad se necesitan mutuamente: La libertad de expresión y la responsabilidad pública.

Porque una sociedad verdaderamente libre no es aquella donde nadie responde por nada.

Es aquella donde la libertad puede sobrevivir sin convertirse en una maquinaria permanente de destrucción arbitraria.