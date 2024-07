Tendencias sociodigitales en México; semana del 9 al 15 de julio de 2024

Las designaciones de su Gabinete de la Presidenta electa, Claudia Sheinbaum, siguen marcando la agenda sociodigital. Esta vez con el nombramiento del Jefe de la oficina de la presidencia, Lázaro Cárdenas Batel. El tema ha llegado a más de 23 millones de personas y las menciones son principalmente positivas, con un 73 por ciento. Los usuarios destacan su trayectoria política y señalan que es un reconocimiento al legado de la familia Cárdenas, apreciada por diversos sectores de la política en México. El 27 por ciento que está en contra señala que el nombramiento es más por linaje que por méritos y critican su desempeño como gobernador en Michoacán, mencionando que varios de los problemas actuales del Estado -como la inseguridad- son su responsabilidad y creen que este nombramiento implica que no habrá cambios significativos en el Gobierno entrante.

Tampoco pueden faltar los deportes en las tendencias en redes sociales, y aunque se disputaron varias finales el pasado domingo 14 de julio (Eurocopa, Wimbledon y Copa América), esta última fue la que más tendencias relacionadas posicionó en el espacio sociodigital, pero no necesariamente de manera positiva. El tema, aunque internacional, en México llegó a casi 52 millones de personas pero fue principalmente negativo, un 67 por ciento. Los principales ejes de conversación fueron el “portazo” de aficionados que quisieron entrar sin boleto a la Final, críticas al Hard Rock Stadium por no tener el personal necesario para atender este tipo de percances y también destacaron los ataques a la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) señalando que la organización no fue la adecuada y que preocupa la organización del Mundial de fútbol en 2026. El lado jocoso que dejó la competición fue la cantidad de memes, desde los que señalaban que si los latinoamericanos entran sin visa a Estados Unidos por qué no podrían entrar a un estadio sin boleto, hasta los que señalaban que todo era culpa de Piqué.

Finalmente, el atentado hacia Donald Trump -perpetrado el pasado sábado 13 de julio- le ha dado la vuelta al mundo, especialmente la foto del expresidente con el puño levantado que ha llegado a México a más de 54 millones de personas. En general el tema es informativo -24 por ciento- y principalmente positivo -56 por ciento- porque las redes sociales retoman las declaraciones de los principales actores políticos en el país que condenan estos hechos violentos, y le desean al exmandatario una pronta recuperación. Sin embargo el 20 por ciento que critica a Trump lo hace señalando una teoría de conspiración, que el atentado fue supuestamente planeado para quedar como “mártir” ante los votantes estadounidenses y así ganar las elecciones. Sea cierto o no, el caso es que la intención de voto a su favor creció tras el atentado y su foto pasará a la historia.