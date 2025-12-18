Ángel Cid Munguía: ¿Quién es el director de Pemex Exploración y Producción que estaría por dejar el cargo

Ángel Cid Munguía dejaría la dirección de Pemex Exploración y Producción (PEP) en los próximos días, lo que sería el segundo movimiento del cargo desde que comenzó el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Por ahora se desconocen los motivos de su salida del cargo dentro de Pemex, mismo para el que fue ratificado a inicios de mayo pasado, en lo que fue su regreso al puesto tras dejarlo al fin del sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Fuentes de Pemex comentaron a Reuters la salida de Ángel Cid Munguía, y mencionaron que es posible que sea sustituido por Octavio Barrera Torres, ingeniero en electrónica nombrado subdirector de Diseño, Ingeniería y Ejecución de Proyectos del mismo PEP.

Pemex no realizó comentarios acerca de la supuesta salida de Ángel Cid, y tampoco de una posible reestructuración en el rubro de la exploración petrolera.

¿Quién es Ángel Cid Munguía?

Ingeniero petrolero y maestro en Ingeniería Petrolera por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Ángel Cid Munguía es, actualmente, el director de Pemex Exploración y Producción (PEP).

Además de sus carreras como ingeniero en petróleo, Cid Munguía estudió Administración y Negocios por la Universidad Autónoma del Carmen.

Con más de 40 años de experiencia en el sector, el ingeniero ha tenido unos 17 cargos, incluidos algunos dentro de Pemex Exploración y Producción, desde la perforación y terminación de pozos, hasta la producción, acondicionamiento de aceite y gas, así como la coordinación y dirección dentro de PEP.

Su carrera comenzó en 1984, como ingeniero de reservas en la región sur de Ciudad Villahermosa, Tabasco. 11 años después, en 1995, entró como ingeniero especialista en la subgerencia de diseño de explotación en el activo integral Ek-Balam, donde en 1997 se colocó como coordinador de operación de pozos e instalación.

En el activo Ku-Maloob-Zaap, Ángel Cid Munguía fue coordinador especialista en pozos e instalaciones, así como en el enlace corporativo.

Entre 2009 y 2011 estuvo en la coordinación de enlace operativo del activo Cantarell, y en 2014 fue coordinador del activo Macuspana Muspac, donde permaneció hasta 2017.

Ese mismo año, Ángel Cid Munguía se convirtió en administrador del activo de producción en el bloque 03 Sur, y luego fue gerente de recursos técnicos en la subdirección de especialidad técnica de explotación.

Su oportunidad para llegar a uno de los más altos cargos dentro de Pemex llegó con López Obrador, quien lo nombró coordinador ejecutivo de la Dirección General de Pemex Exploración y Producción, donde estuvo hasta octubre del año pasado.

Ocho meses después de dejar el cargo, fue ratificado nuevamente en mayo pasado, y es posible que abandone el puesto antes de que termine este año.

Ángel Cid Munguía ganó el Premio Nacional de Ingeniería Petrolera, del Colegio de Ingenieros Petroleros de México.

Con información de Reuters.