Desembolsa gobierno de  Sheinbaum 121,540 mdp en carreteras y autopistas

Claudia Sheinbaum mencionó que se construyen 11 de 21 distribuidores viales y puentes en Baja California Sur, Colima, Nayarit, Morelos, Estado de México, Tlaxcala y Sinaloa. [Fotografía. Cuartoscuro]

La inversión en nuevas carreteras, autopistas, puentes federales, mejoramientos viales y otras obras de infraestructura alcanzan este año una inversión de más de 121 mil 540 millones de pesos, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en su primer informe de gobierno.

La mandataria destacó que entre estas inversiones, se desarrollan siete proyectos carreteros estratégicos bajo esquemas de inversión mixta. Entre las obras que Sheinbaum Pardo mencionó destacan la carretera:

Carretera Córdoba-Orizaba

Puente Internacional Laredo

Carretera Nueva Italia-Lázaro Cárdenas

Carretera Ensenada-Tijuana

Carretera Las Varas-San Blas

Carretera Tepic-Compostela

Corredor del Golfo de México en Tamaulipas

Terminación de los aeropuertos de Tepic y Puerto Escondido

“Además se desarrollan ocho proyectos con inversiones privadas y obras de ampliación en 36 aeropuertos concesionados. Dio inicio la remodelación integral del Aeropuerto Internacional de Ciudad de México a cargo de la Secretaría de Marina”, agregó.

Sheinbaum Pardo indicó que en México se construyen seis carreteras estratégicas y se da continuidad a tres iniciadas en la pasada administración.

Además la mandataria mencionó que se construyen 11 de 21 distribuidores viales y puentes en Baja California Sur, Colima, Nayarit, Morelos, Estado de México, Tlaxcala y Sinaloa.

“Asimismo otorgamos recursos para 500 kilómetros de caminos artesanales en 11 estados del país. Estamos dando mantenimiento a 30 mil 476 kilómetros de carreteras federales para lo cual adquirimos 20 trenes de pavimentación”, dijo.

La presidenta concluyó diciendo que con menos corrupción hoy se construye más.

“La inversión comprometida en estas obras alcanza 121 mil 540 millones de pesos: cuando no hay corrupción, alcanza para más”, dijo.

El gobierno mexicano destinó en este casi primer año una inversión histórica para baches en carreteras y mantenimiento de 2 mil 756 millones de pesos, contemplados en el presupuesto de este año a infraestructura.

Sheinbaum Pardo detalló que de estos mil 719 millones forman parte del Programa General Lázaro Cárdenas del Río para revista y mantener periódicamente 12 mil 533 kilómetros de carreteras en estados estratégicos como Jalisco, Guerrero, Estado de México, Puebla, Michoacán y Oaxaca.

Además para el programa Bachetón 2024-25 se atendieron 12 mil 805 kilómetros en corredores viales del país con una inversión de mil 037 millones de pesos.